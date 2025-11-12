Як-52 патрулирует Одесскую область для перехвата Shahed

Небо над Одесчиной станет безопаснее — помогли нидерландцы
Одесская область регулярно страдает от атак российских дронов Shahed. Чтобы усилить защиту неба, нидерландские волонтеры передали украинским военным легкий самолет Як-52. Он уже привлечен к патрулированию региона и будет помогать перехватывать вражеские беспилотники.
Об этом пишет нидерландское издание Scramble.
Помощь волонтеров
Нидерландский фонд Protect Ukraine приобрел самолет Як-52 в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, которое специализируется на борьбе с дронами. По словам основателя фонда Яапа Шолтена, самолет обошелся в 78 тысяч евро.
"Это действительно недорого. Мы также ищем возможность приобрести еще несколько таких машин", — рассказал он.
Машину доставили в Украину в конце октября. Теперь Як-52 используют для патрулирования воздушного пространства Одесской области и перехвата медленных дронов, в частности Shahed. Пилоты применяют рискованные маневры — сбивают дроны крыльями или открывают огонь из кабины. Самолет посвятили погибшему летчику Константину Оборину "Камикадзе", который защищал небо юга Украины.
Характеристики самолета
Як-52 изготовили в 1985 году. Его капитально отремонтировала британская компания Wilco Aviation в 2022 году. Самолет оснащен двигателем М14ПФ с наддувом мощностью 400 л.с. и претерпел модернизаций:
- обновлена система зажигания для надежного запуска;
- заменена тяжелая проводка и инверторные системы на легкие генераторные;
- усовершенствована конструкция сливного отверстия нижнего цилиндра для стабильной работы двигателя.
