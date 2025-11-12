Видео
Небо над Одесчиной станет безопаснее — помогли нидерландцы

Дата публикации 12 ноября 2025 11:07
обновлено: 11:07
Як-52 патрулирует Одесскую область для перехвата Shahed
Самолет Як-52 от компании Wilco Aviation. Фото: Wilco Aviation

Одесская область регулярно страдает от атак российских дронов Shahed. Чтобы усилить защиту неба, нидерландские волонтеры передали украинским военным легкий самолет Як-52. Он уже привлечен к патрулированию региона и будет помогать перехватывать вражеские беспилотники.

Об этом пишет нидерландское издание Scramble.

Помощь волонтеров

Нидерландский фонд Protect Ukraine приобрел самолет Як-52 в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, которое специализируется на борьбе с дронами. По словам основателя фонда Яапа Шолтена, самолет обошелся в 78 тысяч евро.

"Это действительно недорого. Мы также ищем возможность приобрести еще несколько таких машин", — рассказал он.

Машину доставили в Украину в конце октября. Теперь Як-52 используют для патрулирования воздушного пространства Одесской области и перехвата медленных дронов, в частности Shahed. Пилоты применяют рискованные маневры — сбивают дроны крыльями или открывают огонь из кабины. Самолет посвятили погибшему летчику Константину Оборину "Камикадзе", который защищал небо юга Украины.

Характеристики самолета

Як-52 изготовили в 1985 году. Его капитально отремонтировала британская компания Wilco Aviation в 2022 году. Самолет оснащен двигателем М14ПФ с наддувом мощностью 400 л.с. и претерпел модернизаций:

  • обновлена система зажигания для надежного запуска;
  • заменена тяжелая проводка и инверторные системы на легкие генераторные;
  • усовершенствована конструкция сливного отверстия нижнего цилиндра для стабильной работы двигателя.

Напомним, мы сообщали о том, почему Одесса не может получить предоставленную Италией денежную помощь. Также мы писали, что Норвегия может помочь Украине получить замороженные активы РФ.

Одесса самолет Одесская область Новости Одессы ППО дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
