Одесса В Одессе нашли применение подаренным автобусам — детали

В Одессе нашли применение подаренным автобусам — детали

Дата публикации 10 ноября 2025 10:30
обновлено: 10:41
В Одессе появятся бесплатные социальные автобусные маршруты
Гуманитарные автобусы, которые получила Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе больше года простаивали гуманитарные автобусы, которые город получил от партнеров. Теперь их планируют использовать для перевозки людей, которые больше всего нуждаются в помощи. В городе готовят запуск бесплатных социальных маршрутов к важным объектам.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Социальные автобусы

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что гуманитарные автобусы, которые Одесса получила от городов-побратимов, вскоре начнут работать на пользу жителей. Ранее этот транспорт стоял без движения более года.

"Это транспорт, который должен служить людям, а не стоять на площадках. Дал поручение разработать социальные маршруты — бесплатные перевозки для отдельных категорий жителей, которые больше всего нуждаются в поддержке", — отметил Лысак.

По его словам, часть автобусов соединят больницы, социальные учреждения, вокзалы и другие важные объекты города. В ближайшее время вопрос рассмотрит исполнительный комитет городского совета. После принятия решения власти обнародуют перечень маршрутов, график движения и категории пассажиров, которые смогут пользоваться транспортом бесплатно.

Автор:
Автор:
Долженко Екатерина
