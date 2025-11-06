Детские выплаты в Одесской области вырастут с 2026 года

Женщина с ребенком на руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине обновят суммы выплат на детей. Так одесситы, у которых малыши появятся после этой даты, смогут получить 50 тысяч гривен единоразово. Также предусмотрены ежемесячные выплаты и дополнительная поддержка для родителей, которые возвращаются к работе.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказала первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец.

Выплаты на детей

В Украине, в частности в Одесской области, с 1 января 2026 года введут обновленную систему детских выплат. Соответствующий закон приняла Верховная Рада 5 ноября 2025 года — "за" проголосовали 294 народных депутата. Документ разработало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Матери, которые родят после 1 января 2026 года, получат единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен. Для детей, которым на начало 2026 года еще не исполнится года, предусмотрены ежемесячные выплаты в 7 тысяч гривен — до достижения ребенком годовалого возраста.

Отдельно заработает программа "еЯсли". Она позволит родителям получать 8 тысяч гривен ежемесячно после того, как ребенку исполнится год и один из родителей вернется к работе. Если ребенок имеет инвалидность, помощь составит 12 тысяч гривен. Также закон предусматривает дородовую поддержку незастрахованным женщинам — по 7 тысяч гривен на каждого ребенка. Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, размер ежемесячного пособия возрастет до 10 500 гривен.

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец, изменения направлены на поддержку украинских семей и создание условий, которые позволят сочетать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш.

"Если мы говорим обо всех других дополнительных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 26-го года еще не исполнилось одного года", — сказала она.

