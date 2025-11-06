Дитячі виплати на Одещині зростуть з 2026 року

Жінка з дитиною на руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Україні оновлять суми виплат на дітей. Так одесити, у яких малюки з’являться після цієї дати, зможуть отримати 50 тисяч гривень одноразово. Також передбачені щомісячні виплати й додаткова підтримка для батьків, які повертаються до роботи.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

Реклама

Читайте також:

Виплати на дітей

В Україні, зокрема на Одещині, з 1 січня 2026 року запровадять оновлену систему дитячих виплат. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада 5 листопада 2025 року — "за" проголосували 294 народні депутати. Документ розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Матері, які народять після 1 січня 2026 року, отримають одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Для дітей, яким на початок 2026 року ще не виповниться року, передбачені щомісячні виплати у 7 тисяч гривень — до досягнення дитиною однорічного віку.

Окремо запрацює програма "єЯсла". Вона дозволить батькам отримувати 8 тисяч гривень щомісяця після того, як дитині виповниться рік і один із батьків повернеться до роботи. Якщо дитина має інвалідність, допомога становитиме 12 тисяч гривень. Також закон передбачає допологову підтримку незастрахованим жінкам — по 7 тисяч гривень на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, розмір щомісячної допомоги зросте до 10 500 гривень.

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець, зміни спрямовані на підтримку українських родин і створення умов, які дозволять поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк.

"Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 26-го року ще не виповнилося одного року", — сказала вона.

Нагадаємо, ми повідомляли, що пенсіонери можуть отримати 3 600 гривень від ООН. Також ми писали про те, як визначається сума аліментів на дітей.