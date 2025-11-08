В Одессе возобновили трамвай №20 до Хаджибеевского лимана

В Одессе снова курсирует трамвай №20 — маршрут восстановили
После более чем месячного перерыва в Одессе возобновил работу трамвай №20. Его движение остановили в конце сентября из-за повреждения линии после сильного ливня.
Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".
Трамвай №20 возобновил работу
С 8 ноября трамвай №20 снова возит пассажиров после длительного перерыва. Его работу остановили еще 30 сентября из-за повреждения пути и контактной сети, вызванные длительным ливнем. Все это время жителей района обслуживало маршрутное такси, которое временно заменяло трамвай.
Отметим, маршрут №20 считается одним из самых интересных в Одессе: он соединяет Херсонский сквер и Хаджибеевский лиман, проходя через промышленную зону, зеленый массив и живописный прибрежный участок у лимана.
Маршрут трамвая
- Херсонский сквер (начальная);
- 1-й Хлебозавод;
- завод "Стальметиз";
- Лакокрасочный завод;
- Хаджибеевский лиман (конечная).
Общая длина маршрута составляет около 7 километров, а интервал движения — около 25-30 минут.
Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе
- трамвай и троллейбус — 15 грн;
- маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
- до Южного — 70 грн.
Цены на проездные билеты:
- учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);
- студенты — 240 грн и 340 грн;
- взрослые — 420 грн и 567 грн;
- служебные поездки — 630 грн и 756 грн.
Напомним, в одесском электротранспорте теперь можно рассчитаться карточкой. Также мы писали, что в Одессе обновили графики отключения света на сегодня.
