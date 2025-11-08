Видео
В Одессе снова курсирует трамвай №20 — маршрут восстановили

В Одессе снова курсирует трамвай №20 — маршрут восстановили

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 12:29
обновлено: 12:23
В Одессе возобновили трамвай №20 до Хаджибеевского лимана
Трамвай на маршруте в Одессе. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

После более чем месячного перерыва в Одессе возобновил работу трамвай №20. Его движение остановили в конце сентября из-за повреждения линии после сильного ливня.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

Читайте также:
В Одесі знову курсує трамвай №20 — маршрут відновили після зливи - фото 1
Сообщение КП "Одесгорэлектротранс". Фото: скриншот из Facebook

Трамвай №20 возобновил работу

С 8 ноября трамвай №20 снова возит пассажиров после длительного перерыва. Его работу остановили еще 30 сентября из-за повреждения пути и контактной сети, вызванные длительным ливнем. Все это время жителей района обслуживало маршрутное такси, которое временно заменяло трамвай.

Отметим, маршрут №20 считается одним из самых интересных в Одессе: он соединяет Херсонский сквер и Хаджибеевский лиман, проходя через промышленную зону, зеленый массив и живописный прибрежный участок у лимана.

Маршрут трамвая

  • Херсонский сквер (начальная);
  • 1-й Хлебозавод;
  • завод "Стальметиз";
  • Лакокрасочный завод;
  • Хаджибеевский лиман (конечная).

Общая длина маршрута составляет около 7 километров, а интервал движения — около 25-30 минут.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

  • трамвай и троллейбус — 15 грн;
  • маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
  • до Южного — 70 грн.

Цены на проездные билеты:

  • учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);
  • студенты — 240 грн и 340 грн;
  • взрослые — 420 грн и 567 грн;
  • служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Напомним, в одесском электротранспорте теперь можно рассчитаться карточкой. Также мы писали, что в Одессе обновили графики отключения света на сегодня.

Одесса работа Одесская область Новости Одессы проезд трамвай
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
