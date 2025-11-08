Видео
Свет в Одессе будут отключать сегодня чаще — обновленные графики

Свет в Одессе будут отключать сегодня чаще — обновленные графики

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 11:48
обновлено: 12:14
Обновленные графики отключения света в Одессе
Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Вследствие ночной массированной атаки на энергообъекты Украины в нескольких регионах применены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого для Одесской области на сегодня, 8 ноября, также обновили графики отключения света.

Обновленные графики появились сегодня, 8 ноября, на официальном сайте ДТЭК.

Читайте также:
Графіки світла на Одещині
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Оновлені графіки світла для Одещини
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там доступны графики, когда есть ограничения.

Кроме этого, возможны и аварийные отключения света в течение дня. Во время введения аварийных отключений — графики не действуют.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, из-за ночной российской атаки на энергообъект в Одесской области, 700 абонентов сейчас без света. Также в Полтавской области целый город остался без света, тепла и воды, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
