Обновленные графики отключения света в Одессе

Вследствие ночной массированной атаки на энергообъекты Украины в нескольких регионах применены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого для Одесской области на сегодня, 8 ноября, также обновили графики отключения света.

Обновленные графики появились сегодня, 8 ноября, на официальном сайте ДТЭК.

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там доступны графики, когда есть ограничения.

Кроме этого, возможны и аварийные отключения света в течение дня. Во время введения аварийных отключений — графики не действуют.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, из-за ночной российской атаки на энергообъект в Одесской области, 700 абонентов сейчас без света. Также в Полтавской области целый город остался без света, тепла и воды, там ввели режим чрезвычайной ситуации.