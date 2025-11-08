Обновленные графики отключения света в Одессе

Свет в Одессе будут отключать сегодня чаще — обновленные графики
Вследствие ночной массированной атаки на энергообъекты Украины в нескольких регионах применены аварийные отключения электроэнергии. Кроме этого для Одесской области на сегодня, 8 ноября, также обновили графики отключения света.
Обновленные графики появились сегодня, 8 ноября, на официальном сайте ДТЭК.
Где узнать графики
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там доступны графики, когда есть ограничения.
Кроме этого, возможны и аварийные отключения света в течение дня. Во время введения аварийных отключений — графики не действуют.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, из-за ночной российской атаки на энергообъект в Одесской области, 700 абонентов сейчас без света. Также в Полтавской области целый город остался без света, тепла и воды, там ввели режим чрезвычайной ситуации.
