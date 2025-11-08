Оновлені графіки відключення світла в Одесі

Світло в Одесі відключатимуть сьогодні частіше — оновлені графіки
Внаслідок нічної масованої атаки на енергооб’єкти України в кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Окрім цього для Одещини на сьогодні, 8 листопада, також оновили графіки відключення світла.
Оновлені графіки з'явилися сьогодні, 8 листопада, на офіційному сайті ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там доступні графіки, коли є обмеження.
Окрім цього, можливі й аварійні відключення світла впродовж дня. під час введення аварійних відключень — графіки не діють.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, через нічну російську атаку на енергооб'єкт на Одещині, 700 абонентів наразі без світла. Також в Полтавській області ціле місто залишилось без світла, тепла та води, там ввели режим надзвичайної ситуації.
