Оновлені графіки відключення світла в Одесі

Внаслідок нічної масованої атаки на енергооб’єкти України в кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Окрім цього для Одещини на сьогодні, 8 листопада, також оновили графіки відключення світла.

Оновлені графіки з'явилися сьогодні, 8 листопада, на офіційному сайті ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там доступні графіки, коли є обмеження.

Окрім цього, можливі й аварійні відключення світла впродовж дня. під час введення аварійних відключень — графіки не діють.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, через нічну російську атаку на енергооб'єкт на Одещині, 700 абонентів наразі без світла. Також в Полтавській області ціле місто залишилось без світла, тепла та води, там ввели режим надзвичайної ситуації.