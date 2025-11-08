Відео
Відео

Головна Одеса Світло в Одесі відключатимуть сьогодні частіше — оновлені графіки

Світло в Одесі відключатимуть сьогодні частіше — оновлені графіки

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:48
Оновлено: 12:14
Оновлені графіки відключення світла в Одесі
Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

Внаслідок нічної масованої атаки на енергооб’єкти України в кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Окрім цього для Одещини на сьогодні, 8 листопада, також оновили графіки відключення світла.

Оновлені графіки з'явилися сьогодні, 8 листопада, на офіційному сайті ДТЕК.

Читайте також:
Графіки світла на Одещині
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Оновлені графіки світла для Одещини
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там доступні графіки, коли є обмеження.

Окрім цього, можливі й аварійні відключення світла впродовж дня. під час введення аварійних відключень — графіки не діють.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, через нічну російську атаку на енергооб'єкт на Одещині, 700 абонентів наразі без світла. Також в Полтавській області ціле місто залишилось без світла, тепла та води, там ввели режим надзвичайної ситуації.  

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
