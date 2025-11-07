Відео
Головна Одеса Графіки відключень світла в Одесі — ситуація в енергосистемі

Графіки відключень світла в Одесі — ситуація в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 20:46
Оновлено: 21:36
Одещина без світла: енергетики ліквідують наслідки ударів РФ
Люди йдуть нічною вулицею міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області енергетики цілодобово усувають пошкодження в електромережах після російських атак. Їхнє головне завдання — якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для мешканців регіону. У суботу, 8 листопада, на всій території України, включно з Одещиною, діятимуть погодинні відключення світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Графіки світла

Завтра, 8 листопада, з 08:00 до 21:00 в Одеській області діятимуть погодинні графіки вимкнення електроенергії — від однієї до двох черг. Причина — наслідки ракетних і дронових атак. Час та обсяги відключень можуть коригуватися. За даними "Укренерго", 8 листопада на Одещині електропостачання відключатимуть за таким розкладом:

Графіки світла на Одещині на 8 листопада

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки світла на Одещині на 8 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через несправності в місцевих електромережах можливі раптові аварійні вимкнення світла, тож фактична ситуація може відрізнятися від опублікованого графіка. Жителів закликають ощадно користуватися електроенергією та дотримуватися рекомендацій з енергозбереження. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне постачання. Оновлену інформацію про хід ремонтів можна знайти на офіційних ресурсах. Також продовжує діяти графік планових вимкнень, доступний на сайтах енергокомпаній і в чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в ніч проти 7 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у кількох областях України. Також ми писали про те, що депутат Київради Віктор Нестор назвав речі, якими мають запастись кияни на зиму.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
