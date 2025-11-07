Видео
Графики отключений света в Одессе — ситуация в энергосистеме

Графики отключений света в Одессе — ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 20:46
обновлено: 21:36
Одесская область без света: энергетики ликвидируют последствия ударов РФ
Люди идут по ночной улице города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики круглосуточно устраняют повреждения в электросетях после российских атак. Их главная задача — как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для жителей региона. В субботу, 8 ноября, на всей территории Украины, включая Одесскую область, будут действовать почасовые отключения света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Графики света

Завтра, 8 ноября, с 08:00 до 21:00 в Одесской области будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии — от одной до двух очередей. Причина — последствия ракетных и дроновых атак. Время и объемы отключений могут корректироваться. По данным "Укренерго", 8 ноября в Одесской области электроснабжение будет отключаться по следующему графику:

Графики отключения электроэнергии в Одесской области на 8 ноября
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графики отключения электроэнергии в Одесской области на 8 ноября
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за неисправностей в местных электросетях возможны внезапные аварийные отключения света, поэтому фактическая ситуация может отличаться от опубликованного графика. Жителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и придерживаться рекомендаций по энергосбережению. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное снабжение. Обновленную информацию о ходе ремонтов можно найти на официальных ресурсах. Также продолжает действовать график плановых отключений, доступный на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в ночь на 7 ноября оккупанты атаковали энергообъекты в нескольких областях Украины. Также мы писали о том, что депутат Киевсовета Виктор Нестор назвал вещи, которыми должны запастись киевляне на зиму..

