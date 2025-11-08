Відео
Україна
В Одесі знову курсує трамвай №20 — маршрут відновили після зливи

В Одесі знову курсує трамвай №20 — маршрут відновили після зливи

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 12:29
Оновлено: 12:23
В Одесі відновили трамвай №20 до Хаджибеївського лиману
Трамвай на маршруті в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Після більш ніж місячної перерви в Одесі відновив роботу трамвай №20. Його рух зупинили наприкінці вересня через пошкодження лінії після сильної зливи. 

Про це у суботу, 8 листопада, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".

Читайте також:
В Одесі знову курсує трамвай №20 — маршрут відновили після зливи - фото 1
Повідомлення КП "Одесміськелектротранс". Фото: скриншот з Facebook

Трамвай №20 відновив роботу

Від 8 листопада трамвай №20 знову возить пасажирів після тривалої перерви. Його роботу зупинили ще 30 вересня через пошкодження колії та контактної мережі, спричинені довготривалою зливою. Увесь цей час мешканців району обслуговувало маршрутне таксі, яке тимчасово замінювало трамвай.

Зазначимо, маршрут №20 вважають одним із найцікавіших в Одесі: він сполучає Херсонський сквер і Хаджибеївський лиман, проходячи через промислову зону, зелений масив і мальовничу прибережну ділянку біля лиману.

Маршрут трамвая

  • Херсонський сквер (початкова);
  • 1-й Хлібозавод;
  • завод "Стальметіз";
  • Лакокрасочний завод;
  • Хаджибеївський лиман (кінцева).

Загальна довжина маршруту становить близько 7 кілометрів, а інтервал руху — близько 25-30 хвилин.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

  • трамвай і тролейбус — 15 грн;
  • маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;
  • до Південного — 70 грн.

Ціни на проїзні квитки:

  • учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);
  • студенти — 240 грн і 340 грн;
  • дорослі — 420 грн і 567 грн;
  • службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Нагадаємо, в одеському електротранспорті тепер можна розрахуватися карткою. Також ми писали, що в Одесі оновили графіки відключення світла на сьогодні.

Одеса робота Одеська область Новини Одеси проїзд трамвай
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
