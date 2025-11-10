Відео
Відео

Головна Одеса В Одесі знайшли застосування подарованим автобусам — деталі

В Одесі знайшли застосування подарованим автобусам — деталі

Дата публікації: 10 листопада 2025 10:30
Оновлено: 10:41
В Одесі з’являться безкоштовні соціальні автобусні маршрути
Гуманітарні автобуси, які отримала Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі понад рік простоювали гуманітарні автобуси, які місто отримало від партнерів. Тепер їх планують використати для перевезення людей, які найбільше потребують допомоги. У місті готують запуск безоплатних соціальних маршрутів до важливих об’єктів.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Соціальні автобуси

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що гуманітарні автобуси, які Одеса отримала від міст-побратимів, невдовзі почнуть працювати на користь мешканців. Раніше цей транспорт стояв без руху понад рік.

"Це транспорт, що має служити людям, а не стояти на майданчиках. Дав доручення розробити соціальні маршрути — безоплатні перевезення для окремих категорій мешканців, які найбільше потребують підтримки", — зазначив Лисак.

За його словами, частина автобусів з’єднають лікарні, соціальні установи, вокзали та інші важливі об’єкти міста. Найближчим часом питання розгляне виконавчий комітет міської ради. Після ухвалення рішення влада оприлюднить перелік маршрутів, графік руху та категорії пасажирів, які зможуть користуватися транспортом безоплатно.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто з батьків Одещини може отримати до 7 000 допомоги на дитину. Також ми писали про те, кого можуть зупинити на вході в метро та через які причини.

Одеса Одеська область гуманітарна допомога Новини Одеси автобуси громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
