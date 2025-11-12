Відео
Небо над Одещиною стане безпечнішим — допомогли нідерландці

Дата публікації: 12 листопада 2025 11:07
Оновлено: 11:07
Як-52 патрулює Одещину для перехоплення Shahed
Літак Як-52 від компанії Wilco Aviation. Фото: Wilco Aviation

Одещина регулярно потерпає від атак російських дронів Shahed. Щоб посилити захист неба, нідерландські волонтери передали українським військовим легкий літак Як-52. Він уже залучений до патрулювання регіону та допомагатиме перехоплювати ворожі безпілотники.

Про це пише нідерландське видання Scramble.

Читайте також:

Допомога волонтерів

Нідерландський фонд Protect Ukraine придбав літак Як-52 у Великій Британії після звернення українського авіаційного підрозділу, який спеціалізується на боротьбі з дронами. За словами засновника фонду Яапа Шолтена, літак обійшовся у 78 тисяч євро.

"Це справді недорого. Ми також шукаємо можливість придбати ще кілька таких машин", — розповів він.

Машину доставили до України наприкінці жовтня. Тепер Як-52 використовують для патрулювання повітряного простору Одещини та перехоплення повільних дронів, зокрема Shahed. Пілоти застосовують ризиковані маневри — збивають дрони крилами або відкривають вогонь із кабіни. Літак присвятили загиблому льотчику Костянтину Оборіну "Камікадзе", який захищав небо півдня України.

Характеристики літака

Як-52 виготовили у 1985 році. Його капітально відремонтувала британська компанія Wilco Aviation у 2022 році. Літак оснащений двигуном М14ПФ з наддувом потужністю 400 к.с. і зазнав модернізацій:

  • оновлено систему запалювання для надійного запуску;
  • замінено важку проводку та інверторні системи на легкі генераторні;
  • удосконалено конструкцію зливного отвору нижнього циліндра для стабільної роботи двигуна.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому Одеса не може отримати надану Італією грошову допомогу. Також ми писали, що Норвегія може допомогти Україні отримати заморожені активи РФ.

Одеса літак Одеська область Новини Одеси ППО дрони
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
