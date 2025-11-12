Як-52 патрулює Одещину для перехоплення Shahed

Літак Як-52 від компанії Wilco Aviation. Фото: Wilco Aviation

Одещина регулярно потерпає від атак російських дронів Shahed. Щоб посилити захист неба, нідерландські волонтери передали українським військовим легкий літак Як-52. Він уже залучений до патрулювання регіону та допомагатиме перехоплювати ворожі безпілотники.

Про це пише нідерландське видання Scramble.

Допомога волонтерів

Нідерландський фонд Protect Ukraine придбав літак Як-52 у Великій Британії після звернення українського авіаційного підрозділу, який спеціалізується на боротьбі з дронами. За словами засновника фонду Яапа Шолтена, літак обійшовся у 78 тисяч євро.

"Це справді недорого. Ми також шукаємо можливість придбати ще кілька таких машин", — розповів він.

Машину доставили до України наприкінці жовтня. Тепер Як-52 використовують для патрулювання повітряного простору Одещини та перехоплення повільних дронів, зокрема Shahed. Пілоти застосовують ризиковані маневри — збивають дрони крилами або відкривають вогонь із кабіни. Літак присвятили загиблому льотчику Костянтину Оборіну "Камікадзе", який захищав небо півдня України.

Характеристики літака

Як-52 виготовили у 1985 році. Його капітально відремонтувала британська компанія Wilco Aviation у 2022 році. Літак оснащений двигуном М14ПФ з наддувом потужністю 400 к.с. і зазнав модернізацій:

оновлено систему запалювання для надійного запуску;

замінено важку проводку та інверторні системи на легкі генераторні;

удосконалено конструкцію зливного отвору нижнього циліндра для стабільної роботи двигуна.

