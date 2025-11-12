В Одесі лунають зараз 11 листопада 2025 року

Термінова новина

В Одесі просто зараз, 12 листопада, пролунала серія вибухів. Ймовірно працює ППО. Місто під атакою БпЛА з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі

Сьогодні ввечері, 12 листопада в Одесі пролунала серія вибухів. Ймовірно працювала ППО. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси. Тривогу оголосили о 16:58. Наразі про наслідки нічого невідомо.

Зазначимо, це вже 5 тривога в Одеській області за добу. Росіяни запускають по декілька ударних БпЛА, а також атакували ракетою.

Допис моніторингово каналу про загрозу дронів. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.