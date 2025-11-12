В Одесі пролунав потужний вибух зараз 12 листопада 2025 року

Ракета Х-31П. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Одесі зараз, 12 листопада, пролунав потужний вибух. Росія вчергове атакувала місто, ймовірно ракетою. Про наслідки наразі невідомо.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 12 листопада в Одесі пролунав потужний вибух. Ймовірно Росія атакувала Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Тривогу оголосили о 14:12. Вибух пролунав вже приблизно о 14:14. Наразі про наслідки нічого невідомо.

Допис Повітряних сил про загрозу дронів. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

