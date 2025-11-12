В Одессе прогремел мощный взрыв сейчас 12 ноября 2025 года

Ракета Х-31П. Фото иллюстративное: росСМИ

В Одессе сейчас, 12 ноября, прогремел мощный взрыв. Россия в очередной раз атаковала город, вероятно ракетой. О последствиях пока неизвестно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Сегодня, 12 ноября в Одессе прогремел мощный взрыв. Вероятно Россия атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении. Тревогу объявили в 14:12. Взрыв прогремел уже примерно в 14:14. Сейчас о последствиях ничего неизвестно.

Сообщение Воздушных сил об угрозе дронов. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что Россия ударила по объектам энергетики Украины. Также мы писали, что РФ ночью атаковала с 6 направлений.