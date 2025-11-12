Масовані атаки дронів Shahed на Одещину

Шахед в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Декілька днів поспіль росіяни цілодобово атакують Одесу та область ударними БпЛА. Ворог намагався виснажити сили протиповітряної оборони та пошкодити цивільну інфраструктуру. Попри активну роботу ППО уникнути наслідків не виходить.

Про це в ефірі телеканалу "Перший" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Масовані атаки

Протягом декількох діб ворог атакує Одещину хвилями, іноді по кілька дронів на годину. Удари відбуваються з невеликими перервами, дрони літають низько, іноді між міською забудовою. Це створює додаткову загрозу для цивільних.

"Три доби таких було — дуже напружених, і атаки йшли зростаючим темпом. Дев’ять, десять атак, і в підсумку я можу доповісти, що протягом доби було понад 20 таких випадків", — повідомив Сергій Братчук.

Він підкреслив, що кожен дрон становить серйозну небезпеку та може спричинити поранення або смерть.

Загроза для цивільних

Підрозділи ППО активно збивають ворожі дрони. Такі дії дозволяють мінімізувати втрати та шкоду цивільній інфраструктурі.

"Кожна така бляшанка несе в собі загрозу, вона може вбити або травмувати людину", — додав Братчук.

Він наголосив, що мешканцям слід залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки, наприклад, користуватися принципом "дві стіни".

