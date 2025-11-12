Відео
Головна Одеса Безперервні атаки на Одещину — нова тактика росіян

Безперервні атаки на Одещину — нова тактика росіян

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 16:00
Оновлено: 16:43
Масовані атаки дронів Shahed на Одещину
Шахед в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Декілька днів поспіль росіяни цілодобово атакують Одесу та область ударними БпЛА. Ворог намагався виснажити сили протиповітряної оборони та пошкодити цивільну інфраструктуру. Попри активну роботу ППО уникнути наслідків не виходить.

Про це в ефірі телеканалу "Перший" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Масовані атаки

Протягом декількох діб ворог атакує Одещину хвилями, іноді по кілька дронів на годину. Удари відбуваються з невеликими перервами, дрони літають низько, іноді між міською забудовою. Це створює додаткову загрозу для цивільних.

"Три доби таких було — дуже напружених, і атаки йшли зростаючим темпом. Дев’ять, десять атак, і в підсумку я можу доповісти, що протягом доби було понад 20 таких випадків", — повідомив Сергій Братчук.

Він підкреслив, що кожен дрон становить серйозну небезпеку та може спричинити поранення або смерть.

Загроза для цивільних

Підрозділи ППО активно збивають ворожі дрони. Такі дії дозволяють мінімізувати втрати та шкоду цивільній інфраструктурі.

"Кожна така бляшанка несе в собі загрозу, вона може вбити або травмувати людину", — додав Братчук.

Він наголосив, що мешканцям слід залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки, наприклад, користуватися принципом "дві стіни".

Нагадаємо, ми повідомляли, що іноземні волонтери допомогли захистити небо над Одещиною. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одещину постраждав недобудований будинок.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
