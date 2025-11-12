Видео
Видео

Непрерывные атаки на Одесчину — новая тактика россиян

Непрерывные атаки на Одесчину — новая тактика россиян

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:00
обновлено: 16:43
Массированные атаки дронов Shahed на Одесскую область
Шахед в небе. Фото иллюстративное: Милитарный

Несколько дней подряд россияне круглосуточно атакуют Одессу и область ударными БпЛА. Враг пытался истощить силы противовоздушной обороны и повредить гражданскую инфраструктуру. Несмотря на активную работу ПВО избежать последствий не получается.

Об этом в эфире телеканала "Первый" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Массированные атаки

В течение нескольких суток враг атакует Одесскую область волнами, иногда по несколько дронов в час. Удары происходят с небольшими перерывами, дроны летают низко, иногда между городской застройкой. Это создает дополнительную угрозу для гражданских.

"Трое суток таких состоялось — очень напряженных, и атаки шли нарастающим темпом. Девять, десять атак, и в итоге я могу доложить, что в течение суток было более 20 таких случаев", — сообщил Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что каждый дрон представляет серьезную опасность и может повлечь ранения или смерть.

Угроза для гражданских

Подразделения ПВО активно сбивают вражеские дроны. Такие действия позволяют минимизировать потери и ущерб гражданской инфраструктуре.

"Каждая такая жестянка несет в себе угрозу, она может убить или травмировать человека", — добавил Братчук.

Он подчеркнул, что жителям следует оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности, например, пользоваться принципом "две стены".

Напомним, мы сообщали, что иностранные волонтеры помогли защитить небо над Одесской областью. Также мы писали, что в результате ночной атаки в Одесской области пострадал недостроенный дом.

