Ночная атака на Одессу: повреждена многоэтажка: повреждена многоэтажка

Мотор БпЛА, который атаковал Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 12 ноября российская армия снова атаковала Одесскую область. Регион находился под несколькими волнами дронов. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура в городе.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В ночь на 12 ноября враг в очередной раз нанес удар по Одесской области. Атака продолжалась несколько часов и осуществлялась волнами. Силы обороны противовоздушной обороны сбивали вражеские беспилотники, однако обломки одного из них повредили недостроенный жилой дом в Пересыпском районе Одессы. По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, возгорание произошло на верхних этажах новостройки. Площадь пожара была незначительной, и огонь потух самостоятельно. На месте работали спасатели, полиция и представители местной власти. Информации о пострадавших нет.

Недострой, который пострадал во время атаки, фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно об атаке

Вечером, 11 ноября, около 18:44 прозвучала тревога. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников для Одессы. Отбой прозвучал в 22:39. Однако впоследствии была объявлена повторная угроза. В 00:23 воздушную тревогу объявили во второй раз. В ПС снова сообщали о движении дронов-камикадзе из акватории Черного моря. Отбой дали в 03:33.

Место пожара в доме. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что в результате ночного обстрела Днепропетровщины погиб мужчина. Также мы писали, что из-за предыдущего обстрела Днепропетровщины, который произошел 9 ноября, пострадала женщина.