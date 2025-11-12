Відео
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одещину — що відомо

Наслідки нічної атаки на Одещину — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 09:13
Оновлено: 09:13
Нічна атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку
Мотор БпЛА, який атакував Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч на 12 листопада російська армія знову атакувала Одещину. Регіон перебував під кількома хвилями дронів. Унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру в місті.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

У ніч проти 12 листопада ворог вкотре завдав удару по Одеській області. Атака тривала кілька годин і здійснювалася хвилями. Сили оборони протиповітряної оборони збивали ворожі безпілотники, однак уламки одного з них пошкодили недобудобаний житловий будинок у Пересипському районі Одеси. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, займання сталося на верхніх поверхах новобудови. Площа пожежі була незначною, і вогонь згас самостійно. На місці працювали рятувальники, поліція та представники місцевої влади. Інформації про постраждалих немає.

Росіяни атакували Одещину дронами - наслідки
Недобудова, яка постраждала під час атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про атаку

Ввечері, 11 листопада, близько 18:44 пролугала тривога. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників для Одеси. Відбій пролунав о 22:39. Однак згодом будо оголошено повторну загрозу. О 00:23 повітряну тривогу оголосили вдруге. В ПС знову повідомляли про рух дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Відбій дали о 03:33.

Росіяни атакували Одещину дронами - наслідки
Місце пожежі у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини загинув чоловік. Також ми писали, що через попередній обстріл Дніпропетровщини, який стався 9 листопада, постраждала жінка.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
