Нічна атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівку

Мотор БпЛА, який атакував Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч на 12 листопада російська армія знову атакувала Одещину. Регіон перебував під кількома хвилями дронів. Унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру в місті.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

У ніч проти 12 листопада ворог вкотре завдав удару по Одеській області. Атака тривала кілька годин і здійснювалася хвилями. Сили оборони протиповітряної оборони збивали ворожі безпілотники, однак уламки одного з них пошкодили недобудобаний житловий будинок у Пересипському районі Одеси. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, займання сталося на верхніх поверхах новобудови. Площа пожежі була незначною, і вогонь згас самостійно. На місці працювали рятувальники, поліція та представники місцевої влади. Інформації про постраждалих немає.

Недобудова, яка постраждала під час атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про атаку

Ввечері, 11 листопада, близько 18:44 пролугала тривога. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників для Одеси. Відбій пролунав о 22:39. Однак згодом будо оголошено повторну загрозу. О 00:23 повітряну тривогу оголосили вдруге. В ПС знову повідомляли про рух дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Відбій дали о 03:33.

Місце пожежі у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини загинув чоловік. Також ми писали, що через попередній обстріл Дніпропетровщини, який стався 9 листопада, постраждала жінка.