Атака дронами на Одещину: пошкоджено залізничний об’єкт

Нічна атака на Одещину та наслідки — нові деталі
Уночі російські дрони знову атакували Одещину. Під час повітряної тривоги сили ППО збили частину безпілотників, проте пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Деталі атаки
Внаслідок нічної атаки на Одещині було пошкоджено покрівлю ремонтного цеху залізниці. Вогонь швидко поширився, проте його вдалося загасити. ДСНС залучили три одиниці техніки та 16 рятувальників для ліквідації наслідків. Загиблих і постраждалих немає. Крім того, внаслідок ударів у місті Арциз пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та ремонтні цехи.
Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії. Рятувальники продовжують розбір завалів і обстеження території.
Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері окупанти атакували Одесу безпілотниками — у місті пролунала серія вибухів. Також ми писали, що внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.
