Атака дронами на Одещину: пошкоджено залізничний об’єкт

Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Уночі російські дрони знову атакували Одещину. Під час повітряної тривоги сили ППО збили частину безпілотників, проте пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Деталі атаки

Внаслідок нічної атаки на Одещині було пошкоджено покрівлю ремонтного цеху залізниці. Вогонь швидко поширився, проте його вдалося загасити. ДСНС залучили три одиниці техніки та 16 рятувальників для ліквідації наслідків. Загиблих і постраждалих немає. Крім того, внаслідок ударів у місті Арциз пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та ремонтні цехи.

Вогнеборець ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії. Рятувальники продовжують розбір завалів і обстеження території.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежники на місці атаки на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері окупанти атакували Одесу безпілотниками — у місті пролунала серія вибухів. Також ми писали, що внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.