Атака дронів на Арциз 13 листопада — пошкоджено інфраструктуру

Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

У ніч проти 13 листопада російські війська знову атакували Одещину. Під ворожим вогнем опинилося місто Арциз. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі 13 листопада армія Росії здійснила атаку дронами-камікадзе по місту Арциз. Унаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції, фіксуючи наслідки злочину та збираючи докази для розслідування. За процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок ворожих атак частина Сум залишилась без світла. Також ми писали, що під час чергової атаки в Одесі пошкоджено було цивільну інфраструктуру.