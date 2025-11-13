Видео
Видео

Ночная атака в Одесчину — что известно о последствиях

Дата публикации 13 ноября 2025 09:09
обновлено: 09:09
Атака дронов на Арциз 13 ноября - повреждена инфраструктура
Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: Милитарный

В ночь на 13 ноября российские войска снова атаковали Одесскую область. Под вражеским огнем оказался город Арциз. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Последствия атаки

Ночью 13 ноября армия России осуществила атаку дронами-камикадзе по городу Арциз. В результате вражеского удара повреждены объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции, фиксируя последствия преступления и собирая доказательства для расследования. Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы сообщали, что в результате вражеских атак часть Сум осталась без света. Также мы писали, что во время очередной атаки в Одессе повреждена была гражданская инфраструктура.

 

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
