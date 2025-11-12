Видео
Обстрел Одессы дронами в среду — стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 18:12
обновлено: 18:13
Обстрел Одессы: повреждены санаторий и жилой комплекс
Российские дроны в небе. Фото иллюстративное: ОК "Юг"

Сегодня, 12 ноября, оккупанты в течение всего дня атаковали Одессу и область различными видами вооружения. Во время одного из обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Последствия атаки

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сегодня, 12 ноября, в результате очередного вражеского обстрела повреждены два здания в городе. Разрушения зафиксированы на фасаде санатория и на балконе жилого комплекса. Однако возгорания не возникало. Информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет. Специалисты оценивают состояние поврежденных зданий и масштабы разрушений.

"Прошу граждан быть осторожными и находиться в безопасных местах", — отметил Кипер.

Отметим, последние несколько дней россияне активно атакуют регион дронами. Воздушные тревоги раздаются до 10 раз в сутки. Во время атак применяют по несколько БпЛА.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе прогремела серия взрывов. Также мы писали, что западные волонтеры помогли сделать небо над Одесской областью безопасным.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
