Обстрел Одессы: повреждены санаторий и жилой комплекс

Сегодня, 12 ноября, оккупанты в течение всего дня атаковали Одессу и область различными видами вооружения. Во время одного из обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, сегодня, 12 ноября, в результате очередного вражеского обстрела повреждены два здания в городе. Разрушения зафиксированы на фасаде санатория и на балконе жилого комплекса. Однако возгорания не возникало. Информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет. Специалисты оценивают состояние поврежденных зданий и масштабы разрушений.

"Прошу граждан быть осторожными и находиться в безопасных местах", — отметил Кипер.

Отметим, последние несколько дней россияне активно атакуют регион дронами. Воздушные тревоги раздаются до 10 раз в сутки. Во время атак применяют по несколько БпЛА.

