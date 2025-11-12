Обстріл Одеси: пошкоджено санаторій і житловий комплекс

Російські дрони в небі. Фото ілюстративне: ОК "Південь"

Сьогодні, 12 листопада, окупанти впродовж всього дня атакували Одесу та область різними видами озброєння. Під час одного з обстрілів постраждала цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сьогодні, 12 листопада, внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в місті. Руйнування зафіксовані на фасаді санаторію та на балконі житлового комплексу. Проте загорання не виникало. Інформації про загиблих або постраждалих, на щастя, немає. Спеціалісти оцінюють стан пошкоджених будівель і масштаби руйнувань.

"Прошу громадян бути обережними та перебувати у безпечних місцях", — зауважив Кіпер.

Зазначимо, останні декілька днів росіяни активно атакують регіон дронами. Повітряні тривоги лунають до 10 разів на добу. Під час атак застосовують по декілька БпЛА.

