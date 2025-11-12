Відео
Україна
Обстріл Одеси дронами у середу — стали відомі наслідки

Обстріл Одеси дронами у середу — стали відомі наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:12
Оновлено: 18:13
Обстріл Одеси: пошкоджено санаторій і житловий комплекс
Російські дрони в небі. Фото ілюстративне: ОК "Південь"

Сьогодні, 12 листопада, окупанти впродовж всього дня атакували Одесу та область різними видами озброєння. Під час одного з обстрілів постраждала цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сьогодні, 12 листопада, внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в місті. Руйнування зафіксовані на фасаді санаторію та на балконі житлового комплексу. Проте загорання не виникало. Інформації про загиблих або постраждалих, на щастя, немає. Спеціалісти оцінюють стан пошкоджених будівель і масштаби руйнувань.

"Прошу громадян бути обережними та перебувати у безпечних місцях", — зауважив Кіпер.

Зазначимо, останні декілька днів росіяни активно атакують регіон дронами. Повітряні тривоги лунають до 10 разів на добу. Під час атак застосовують по декілька БпЛА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі пролунала серія вибухів. Також ми писали, що західні волонтери допомогли зробити небо над Одещиною безпечнішим.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
