Річниця удару по Одесі: що сталося 18 листопада 2024

Річниця однієї з найкривавіших атак по Одесі — як це було
Рік тому, 18 листопада 2024 року, росіяни завдали по Одесі балістичного удару "Іскандером-М", який став одним із найкривавіших для міста. Тоді загинули 10 людей, а понад пів сотні отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, адмінспоруди та навчальний заклад перетворилися на зону руйнувань.
Новини.LIVE вирішили пригадати події того кривавого дня.
Наслідки атаки
18 листопада 2024 року російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Попри те, що ракету збили сили ППО, уламки впали у житловому секторі Приморського району. Удар припав на парковку та прилеглі будівлі, що спричинило масштабні пожежі й руйнування. Унаслідок атаки загинули 10 людей: семеро правоохоронців, медик та двоє цивільних. Ще 55 — постраждали, серед них четверо дітей. Багато з них перебували у важкому стані, кільком відірвало кінцівки. Дітей віком 7–11 років госпіталізували зі станом середньої тяжкості. Загалом поранення отримали 39 людей, серед них — 14 правоохоронців.
Вибухи пошкодили житлові будинки, гуртожиток, адміністративну будівлю, університет та десятки автівок. У постраждалому районі вибило сотні вікон. Лише у 25 багатоквартирних будинках пошкоджено 226 квартир та 567 вікон. Рятувальники згадували, що одразу після удару побачили "пекло" — паніку, крики й полум’я. На місці працювали пожежні добровольці й підрозділи ДСНС, які одночасно гасили масштабні загоряння та шукали людей під завалами. Пожежа була складною не лише фізично, а й емоційно: чулися крики про допомогу. Через загибель людей 19 листопада в Одесі та області був оголошений день жалоби.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в регіоні оголосили 18 листопада близько 11:13. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Одещини. Згодом надійшли повідомлення про загрозу балістичного озброєння доя регіону. Вибух пролунав близько 11:58. Відбій дали о 12:18.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що 14 листопада була річниця атаки на центр Одеси. Тоді внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 10 — отримали поранення. Також ми писали про річницю дронової атаки на Одесу 10 листопада, внаслідок якої постраждали 2 людини та загинула собака.
Читайте Новини.LIVE!