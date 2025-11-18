Відео
Одеса

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Річниця однієї з найкривавіших атак по Одесі — як це було

Річниця однієї з найкривавіших атак по Одесі — як це було

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 10:29
Оновлено: 10:17
Річниця удару по Одесі: що сталося 18 листопада 2024
Місце удару по Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Рік тому, 18 листопада 2024 року, росіяни завдали по Одесі балістичного удару "Іскандером-М", який став одним із найкривавіших для міста. Тоді загинули 10 людей, а понад пів сотні отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, адмінспоруди та навчальний заклад перетворилися на зону руйнувань.

Новини.LIVE вирішили пригадати події того кривавого дня.

Читайте також:

Наслідки атаки

18 листопада 2024 року російські війська вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Попри те, що ракету збили сили ППО, уламки впали у житловому секторі Приморського району. Удар припав на парковку та прилеглі будівлі, що спричинило масштабні пожежі й руйнування. Унаслідок атаки загинули 10 людей: семеро правоохоронців, медик та двоє цивільних. Ще 55 — постраждали, серед них четверо дітей. Багато з них перебували у важкому стані, кільком відірвало кінцівки. Дітей віком 7–11 років госпіталізували зі станом середньої тяжкості. Загалом поранення отримали 39 людей, серед них — 14 правоохоронців.

Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Рятувальники на місці атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Правоохорнці та рятувальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Вибухи пошкодили житлові будинки, гуртожиток, адміністративну будівлю, університет та десятки автівок. У постраждалому районі вибило сотні вікон. Лише у 25 багатоквартирних будинках пошкоджено 226 квартир та 567 вікон. Рятувальники згадували, що одразу після удару побачили "пекло" — паніку, крики й полум’я. На місці працювали пожежні добровольці й підрозділи ДСНС, які одночасно гасили масштабні загоряння та шукали людей під завалами. Пожежа була складною не лише фізично, а й емоційно: чулися крики про допомогу. Через загибель людей 19 листопада в Одесі та області був оголошений день жалоби.

Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Уламки скла у будинку. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Пожежні машини в диму після удару. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголосили 18 листопада близько 11:13. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Одещини. Згодом надійшли повідомлення про загрозу балістичного озброєння доя регіону. Вибух пролунав близько 11:58. Відбій дали о 12:18.

Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Спалені авто після удару. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичної атаки на Одесу 18 листопада 2024 року
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що 14 листопада була річниця атаки на центр Одеси. Тоді внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 10 — отримали поранення. Також ми писали про річницю дронової атаки на Одесу 10 листопада, внаслідок якої постраждали 2 людини та загинула собака.

Одеса трагедія Одеська область обстріли Новини Одеси балістична атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
