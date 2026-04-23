Трагічна дата для Одеси: річниця влучання в ЖК "Тірас"

Наслідки удару по ЖК "Тірас". Фото: ДСНС Одещини

Атака на ЖК "Тірас" 23 квітня 2022 року, стала першим ракетним влучанням у житловий будинок в Одесі. Удар завдали напередодні Великодня, загинули вісім мирних жителів. Серед них — немовля. Цю трагедію місто пам’ятає й досі.

Журналісти Новини.LIVE вирішил нагадати, як це було.

Деталі атаки

Трагедія сталася 23 квітня 2022 року о 14:30. Російський стратегічний бомбардувальник злетів з аеродрому "Енгельс" та випустив три крилаті ракети Х-101 з акваторії Каспійського моря. Дві з них досягли міста: одна влучила в територію Новоміського кладовища, а інша прошила наскрізь 16-поверховий будинок ЖК "Тірас". ​

Розбиті могили. Фото: Одеська міська рада

Руйнування на кладовищі. Фото: Одеська міська рада

Внаслідок влучання загинуло вісім людей, серед яких була тримісячна дитина. Ще 12 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вибух повністю знищив 30 квартир, а ще понад 60 помешкань зазнали значних руйнувань. Рятувальники безперервно розбирали завали до вечора наступного дня.

Дим від пожежі після влучання. Фото: Одеська міська рада

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники розбирають завали. Фото: ДСНС Одещини

Жертви трагедії ​

Цей удар забрав життя Валерії Глодан, її маленької доньки та матері. Чоловік Валерії, Юрій Глодан, після втрати всієї родини вирішив піти на фронт. Він захищав Україну в лавах "Азову" та Третьої окремої штурмової бригади, проте 5 листопада 2023 року стало відомо про його загибель у бою. На згадку про загиблу родину в Одесі згодом перейменували одну з вулиць. ​

Читайте також:

Допис Юрія Глодана. Фото: скриншот із Facebook

Серед жертв атаки також було подружжя Людмили та Богдана Чернецьких. 28-річна Людмила була відомою в Одесі чемпіонкою з бодібілдингу. Ракета влучила саме в їхню квартиру на четвертому поверсі. Незадовго до трагедії пара побралася і чекала на дитину.

Загибле подружжя. Фото: скриншот із Instagram

Хто відповідальний

Слідство встановило, що до атаки причетний командувач дальньої авіації РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. За версією правоохоронців, він отримав накази завдавати ударів по цивільних об’єктах і передав їх підрозділам.

Сергій Кобилаш, який винен у трагедії. Фото: Главком

Наслідки влучання в ЖК. Фото: Новини.LIVE

Вид на "Тірас" зі знищеного авто. Фото: Новини.LIVE

Відновлення будинку

Пошкоджений будинок відновлювали понад рік — ракета пробила його наскрізь і зруйнувала частину несучих конструкцій. Ремонт завершили у вересні 2023 року. Обстріл ЖК "Тірас" став одним із перших задокументованих воєнних злочинів РФ в Одесі. Зібрані матеріали передали для подальшого розгляду міжнародними інстанціями.

Відбудова будинку. Фото: Новини.LIVE

Будівельники виконують роботи. Фото: Новини.LIVE

Відновлення ЖК. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, що українські розвідники уразили два великі десантні кораблі РФ у Севастополі. Разом із ними знищено й важливу радіолокаційну станцію. У ВМС кажуть, що це серйозно б’є по можливостях ворога в морі та послаблює його ППО. Водночас загроза ракетних ударів із моря нікуди не зникла.

Також Новини.LIVE писали, що вночі та вранці 22 квітня, Одесу пережила масовану атаку дронів. Ворог бив двома хвилями, основною ціллю стала портова інфраструктура. Попри роботу ППО, є пошкодження. Обійшлося без загиблих і постраждалих.