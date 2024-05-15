Стало відомо, хто саме запустив ракету по "Тірасу" в Одесі — ГУР ідентифікувало російських пілотів

Наслідки влучання російської ракети у ЖК "Тірас" в Одесі. Фото: одеська міськрада

Оперативники та аналітики ГУР Міністерства оборони України ідентифікували росіян, причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. У відомстві назвали імена та посади окупантів, які винні у влучанні по ЖК "Тірас" в Одесі 23 квітня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Хто винен у трагедії в Одесі

Раніше ЦПР зняв фільм-розслідування "Хто вбив людей у ЖК "Тірас", де персоналізував тих, хто може бути причетним до смертельної атаки по мирному населенню Одеси. ГУР опублікував список понад 30 ідентифікованих російських військових. У розвідці розкрили особистості особового складу управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ. Зазначимо, що серед них є ті, про яких вже писав ЦПР та надавав фото й адреси. А саме:

командир 22 авіаційної дивізії, полковник Микола Варпахович,

заступник начальника штабу дивізії Микола Папікян

командир Ту-95 Олексій Печкарьов.

"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", — зазначають у розвідці.

Аеродром "Енгельс" — що відомо про злочини росіян

Саме аеродром в Енгельсі, який знаходиться за 600 кілометрів від українського кордону, є місцем дислокації стратегічних літаків Ту-160 і Ту-95. І саме пілоти цих літаків майже весь 2022-й рік обстрілювали Україну зі стратегічної авіації з регіону Каспійського моря. Окрім цього, віськові, що базуються на цьому аеродромі, також причетні до обстрілів Сирії.

Трагедія у ЖК "Тірас" в Одесі 23 квітня

Трагедія в ЖК "Тірас" в Одесі стала однією з найбільш обговорюваних подій 2022 року в Україні. Напередодні Великодня армія Росії вирішила "привітати" одеситів зі святом та випустила ракети на місто. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок та забрала із собою життя вісьмох одеситів та одного — так і не народженого. Серед жертв атаки опинилися Валерія Глодан разом із тримісячною донькою та мамою. Також під час удару загинула 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан, які чекали на дитину. Ракета влучила саме у їхню квартиру на четвертому поверсі.

Шістнадцятиповерхову споруду пробило наскрізь. Внаслідок влучання ракети було пошкоджено дві секції ЖК, зруйновано понад 400 кв.м опорних конструкцій на чотирьох поверхах, 30 квартир знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня.