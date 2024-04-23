Одеса пам'ятатиме — два роки зі дня трагедії в ЖК "Тірас"

Наслідки влучання російської ракети в ЖК "Тірас" в Одесі 23.04.2022. Фото: Одеська міська рада

Трагедія в ЖК "Тірас" в Одесі стала однією з найбільш обговорюваних подій 2022 року в Україні. Напередодні Великодня армія Росії вирішила "привітати" одеситів зі святом та випустила ракети на місто. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок та забрала із собою життя вісьмох одеситів та одного — так і не народженого.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, що саме сталось в Одесі 23 квітня 2022 року та почтити пам'ять загиблих.

Читайте також:

23 квітня 2022 року. Ранок.

Два роки тому, вранці 23 квітня, одесити готувались до Великодня. Святкувати його люди планували наступного дня, 24 квітня, проте Росія втрутилась у їхні плани та назавжди залишила кривавий відбиток в історії міста. О 13:20 в Одесі вкотре за день пролунав сигнал повітряної тривоги, тож не всі пройшли в укриття.

Вибух.

На секунду місто завмерло, а за декілька хвилин знову ожило — машини пожежних та швидких із гучними сиренами промчались у бік Таїрова. За кілька хвилин по місту пройшли чутки, що одна з ракет Росії влучила у житловий будинок.



Згоріла машина біля ЖК "Тірас". Фото: Одеська міськрада

Рятівники прибули на місце трагедії. Фото: ДСНС

Шістнадцятиповерхову споруду пробило наскрізь. Внаслідок влучання ракети було пошкоджено дві секції ЖК, зруйновано понад 400 кв.м опорних конструкцій на чотирьох поверхах, 30 квартир знищено повністю, ще 62 отримали руйнування різного ступеня. Пожежу, яка виникла в будинку, ліквідували близько 17:00. Але розбір завалів завершився лише о сьомій годині вечора наступного дня.



ЖК "Тірас" після ракетного удару. 23 квітня 2022 року. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Наслідки ракетного удару по ЖК "Тірас" в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Рятівник допомагає постраждалому чоловіку. Фото: ДСНС

Ракетне влучання у "Тірас" — що виявило слідство

Усього 23 квітня 2022 року по Одесі було випущено сім ракет з літака стратегічної авіації ТУ-95 з території Росії. Одна з них і влучила в житловий комплекс. У жовтні 2023 року прокурори Одеської області встановили командувачів армії РФ, які віддали наказ вбити мешканців "Тірасу" ракетою.



"Після завершення військової експертизи ми отримаємо дані — яким способом приймаються рішення та віддаються накази з боку підрозділів РФ, які робили обстріл нашої території. Це допоможе визначити, з якої позиції вівся вогонь, та траєкторію ракет", — зазначили в прокуратурі області.

Усі дані правоохоронці зберуть в один спільний пакет для міжнародного трибуналу над Росією. Прокуратура доводитиме, що влучання ракет було не помилкою наведення, а систематичним та цілеспрямованим знищенням цивільних об'єктів.

Постраждалі та три покоління загиблих від російської ракети

Унаслідок влучання ракети у "Тірас" 86 осіб екстрено евакуювали, 18 з них було травмовано. Деякі з мешканців вистрибували з вікон своїх квартир, аби не опинитися смертельній пасці.

Російська ракета забрала життя восьми мешканців "Тіраса", серед яких Валерія Глодан разом із тримісячною донькою та мамою. Чоловік у момент влучання вийшов купити паску до Великодня, проте пригощати смаколиком було вже нікого та й повертатися — нікуди.



Загиблі внаслідок ракетного удару. Фото: facebook Юрій Глодан

Валерія народилась в Херсоні, проте отримувати професію журналіста приїхала до Одеси. У серпні 2019 року вона вийшла заміж. А в січні 2022 року у пари народилася дочка, її назвали Кірою.

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Папа подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", — написала Валерія 5 лютого на своїй сторінці у соцмережі.



Пост Валерії Глодан у соцмережі Іnstagram

Прощалась із родиною Глодан вся Одеса у Спасо-Преображенському кафедральному соборі — найбільшому православному храмі міста. Після втрати родини Юрій Глодан вступив до лав ЗСУ. Спочатку був у АЗОВі, а потім служив в Третій окремій штурмовій бригаді, що є частиною сухопутних військ ЗСУ. 5 листопада 2023 року стало відомо, що він загинув на фронті, боронячи Україну.



Прощання із родиною Глодан в Одесі. Фото: суспліьне Одеса

Прощання із загиблою Кірою в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Окрім родини Глодан, під час удару також загинула 28-річна чемпіонка Одеси з бодібілдингу Людмила Чернецька та її чоловік Богдан. Ракета влучила саме у їхню квартиру на четвертому поверсі. Пара тільки одружилася та чекала на дитину. Про це повідомила сестра Богдана Яна.

Загибла подружня пара. Фото: Alexander Smolyarenko\Facebook

Допис сестри загиблого внаслідок ракетного удару по Одесі 23.04.2022. Фото: скриншот

Ремонт у "Тірасі" тривав понад рік

Буквально через місяць після влучання російської ракети будівельники почали відновлення секції в ЖК "Тірас". Лише наприкінці березня 2023 року вдалось відновити те, що окупанти знищили за секунди.

Ремонт у ЖК "Тірас" тривав більше року. Фото: Новини.LIVE

Робочі ремонтують зруйновану багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE

Як виглядає ЖК "Тірас" після ремонту. Фото: Новини.LIVE

Будинок відремонтовано, але життя восьми людей вже не можна повернути. Маленька Кіра Глодан так і не встигла зустріти свій перший Великдень і не побачила те чудове місто, де народилася. Також немає можливості народити дитину Людмилі Чернецькій. Сподіваємось, ті, хто відповідає за пуск ракети по ЖК, будуть покарані за невинно загиблих. А для одеситів залишається лише згадати тих, хто не дожив до нашої перемоги.