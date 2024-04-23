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Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

23 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"
Последствия попадания российской ракеты в ЖК Тирас в Одессе 23.04.2022. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Трагедия в ЖК "Тирас" в Одессе стала одним из самых обсуждаемых событий 2022 года в Украине. В преддверии Пасхи армия России решила "поздравить" одесситов с праздником и выпустила ракеты на город. Одна из них попала в многоэтажный дом и унесла с собой восемь одесситов и одного — так и не родившегося.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, что именно произошло в Одессе 23 апреля 2022 года и почтить память погибших.

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Два года назад утром 23 апреля одесситы готовились к Пасхе. Праздновать его люди планировали на следующий день 24 апреля, однако Россия вмешалась в их планы и навсегда оставила кровавый отпечаток в истории города. В 13:20 в Одессе раз за день раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому не все прошли в укрытие.

Взрыв.

На секунду город замер, а через несколько минут снова ожил — машины пожарных и скорых с громкими сиренами промчались в сторону Таирова. Через несколько минут по городу прошли слухи, что одна из ракет России попала в жилой дом.

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Сгорела машина возле ЖК Тирас. Фото: Одесский горсовет
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Спасатели прибыли на место трагедии. Фото: ГСЧС

Шестнадцатиэтажное здание пробило насквозь. В результате попадания ракеты были повреждены две секции ЖК, разрушены более 400 кв.м опорных конструкций на четырех этажах, 30 квартир уничтожены полностью, еще 62 получили разрушение разной степени. Возникший в доме пожар ликвидировали около 17:00. Но разбор завалов завершился только в семь часов вечера следующего дня.

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ЖК "Тирас" после ракетного удара. 23 апреля 2022 года. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 4
Последствия ракетного удара по ЖК Тирас в Одессе. Фото: Суспільне Одеса
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Спасатель помогает пострадавшему мужчине. Фото: ГСЧС

Ракетное попадание в "Тирас" — что выяснило следствие

Всего 23 апреля 2022 по Одессе было выпущено семь ракет из самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России. Одна из них и попала в жилищный комплекс. В октябре 2023 года прокуроры Одесской области установили командующих армией РФ, отдавших приказ убить жителей "Тираса" ракетой.

"По завершении военной экспертизы мы получим данные — каким способом принимаются решения и отдаются приказы со стороны подразделений РФ, производивших обстрел нашей территории. Это поможет определить, с какой позиции велся огонь, и траекторию ракет" , — отметили в прокуратуре области.

Все данные стражи порядка соберут в один общий пакет для международного трибунала над Россией. Прокуратура будет доказывать, что попадание ракет было не ошибкой наведения, а систематическим и целенаправленным уничтожением гражданских объектов.

Пострадавшие и три поколения погибших от российской ракеты

В результате попадания ракеты в "Тирас" 86 человек были экстренно эвакуированы, 18 из них были травмированы. Некоторые из жителей выпрыгивали из окон своих квартир, чтобы не оказаться смертельной пастью.

Российская ракета унесла жизни восьми жителей "Тираса", среди которых Валерия Глодан вместе с трехмесячной дочерью и мамой. Мужчина в момент попадания вышел купить пасху на пасху, однако угощать вкусно было уже никого и возвращаться — некуда.

Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 6
Погибшие в результате ракетного удара. Фото: facebook Юрий Глодан

Валерия родилась в Херсоне, однако получать профессию журналиста приехала в Одессу. В августе 2019 года она вышла замуж. А в январе 2022 года у пары родилась дочь, ее назвали Кирой.

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — написала Валерия 5 февраля на своей странице в соцсети.

Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 7
Пост Валерии Глодан в соцсети Instagram

Прощалась с семьей Глодан вся Одесса в Спасо-Преображенском кафедральном соборе – крупнейшем православном храме города. После потери семьи Юрий Глодан вступил в ряды ВСУ. Сначала был в АЗОВе, а затем служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде, являющейся частью сухопутных войск ВСУ. 5 ноября 2023 стало известно, что он погиб на фронте, защищая Украину.

Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 8
Прощание с семьей Глодан в Одессе. Фото: Суспільне Одеса
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 9
Прощание с погибшей Кирой в Одессе. Фото: Суспільне Одеса

Кроме семьи Глодан, во время удара погибла 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу Людмила Чернецкая и ее муж Богдан. Ракета попала именно в их квартиру на четвертом этаже. Пара только женилась и ждала ребенка. Об этом сообщила сестра Богдана Яна.

Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 10
Погибла супружеская пара. Фото: Alexander Smolyarenko\Facebook
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 11
Сообщение сестры погибшего в результате ракетного удара по Одессе 23.04.2022. Фото: скриншот

Ремонт в "Тирасе" длился более года

Буквально через месяц после попадания российской ракеты строители начали возобновление секции в ЖК Тирас. Только в конце марта 2023 удалось восстановить то, что оккупанты уничтожили за секунды.

Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 12
Ремонт в ЖК "Тирас" длился больше года. Фото: Новини.LIVE
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 13
Рабочие ремонтируют разрушенную многоэтажку. Фото: Новини.LIVE
Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас" - фото 14
Как выглядит ЖК "Тирас" после ремонта. Фото:  Новини.LIVE

Дом отремонтирован, но жизнь восьми человек уже нельзя вернуть. Маленькая Кира Глодан так и не успела встретить свою первую Пасху и не увидела тот прекрасный город, где родилась. Также нет возможности родить ребенка Людмиле Чернецкой. Надеемся, те, кто отвечает за пуск ракеты по ЖК, будут наказаны за безвинно погибших. А для одесситов остается только вспомнить тех, кто не дожил до нашей победы.

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