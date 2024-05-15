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Стало известно, кто именно запустил ракету по "Тирасу" в Одессе — ГУР определило российских пилотов

15 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стало известно, кто именно запустил ракету по "Тирасу" в Одессе — ГУР определило российских пилотов
Последствия попадания российской ракеты в ЖК "Тирас" в Одессе. Фото: одесский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Оперативники и аналитики ГУР Министерства обороны Украины идентифицировали россиян, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. В ведомстве назвали имена и должности оккупантов, которые виновны в попадании по ЖК "Тирас" в Одессе 23 апреля 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки   Министерства обороны Украины.

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Кто виноват в трагедии в Одессе

Ранее ЦПР снял фильм-расследование "Кто убил людей в ЖК "Тирас", где персонализировал тех, кто может быть причастен к смертельной атаке по мирному населению Одессы. ГУР опубликовал список более 30 идентифицированных российских военных. В разведке раскрыли личности личного состава управления и командования" подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командование дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ.

  • командир 22 авиационной дивизии, полковник Николай Варпахович,
  • заместитель начальника штаба дивизии Николай Папикян,
  • командир Ту-95 Алексей Печкарев.

"Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории РФ" , — отмечают в разведке.

Аэродром "Энгельс" — что известно о преступлениях россиян

Именно аэродром в Энгельсе, который находится в 600 километрах от украинской границы, является местом дислокации стратегических самолетов Ту-160 и Ту-95. И именно пилоты этих самолетов почти весь 2022 год обстреливали Украину из стратегической авиации из региона Каспийского моря. Кроме того, базирующиеся на этом аэродроме военные также причастны к обстрелам Сирии.

Трагедия в ЖК "Тирас" в Одессе 23 апреля

Трагедия в ЖК "Тирас" в Одессе стала одним из самых обсуждаемых событий 2022 года в Украине. В преддверии Пасхи армия России решила "поздравить" одесситов с праздником и выпустила ракеты на город. Одна из них попала в многоэтажный дом и унесла с собой восемь одесситов и одного — так и не родившегося. Среди жертв атаки оказались Валерия Глодан вместе с трехмесячной дочерью и матерью. Также во время удара погибла 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу Людмила Чернецкая и ее муж Богдан, которые ждали ребенка. Ракета попала именно в их квартиру на четвертом этаже.

Шестнадцатиэтажное здание пробило насквозь. В результате попадания ракеты были повреждены две секции ЖК, разрушены более 400 кв.м опорных конструкций на четырех этажах, 30 квартир уничтожены полностью, еще 62 получили разрушение разной степени.

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