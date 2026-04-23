Трагическая дата для Одессы: годовщина попадания в ЖК "Тирас"

Последствия удара по ЖК "Тирас". Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года, стала первым ракетным попаданием в жилой дом в Одессе. Удар нанесли накануне Пасхи, погибли восемь мирных жителей. Среди них — младенец. Эту трагедию город помнит до сих пор.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как это было.

Детали атаки

Трагедия произошла 23 апреля 2022 года в 14:30. Российский стратегический бомбардировщик взлетел с аэродрома "Энгельс" и выпустил три крылатые ракеты Х-101 из акватории Каспийского моря. Две из них достигли города: одна попала в территорию Новогородского кладбища, а другая прошила насквозь 16-этажный дом ЖК "Тирас".

Разбитые могилы. Фото: Одесский городской совет

Разрушения на кладбище. Фото: Одесский городской совет

В результате попадания погибло восемь человек, среди которых был трехмесячный ребенок. Еще 12 жителей получили ранения различной степени тяжести. Взрыв полностью уничтожил 30 квартир, а еще более 60 квартир получили значительные разрушения. Спасатели непрерывно разбирали завалы до вечера следующего дня.

Дым от пожара после попадания. Фото: Одесский городской совет

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Чрезвычайники разбирают завалы. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы трагедии

Этот удар унес жизни Валерии Глодан, ее маленькой дочери и матери. Муж Валерии, Юрий Глодан, после потери всей семьи решил уйти на фронт. Он защищал Украину в рядах "Азова" и Третьей отдельной штурмовой бригады, однако 5 ноября 2023 года стало известно о его гибели в бою. В память о погибшей семье в Одессе впоследствии переименовали одну из улиц.

Сообщение Юрия Глодана. Фото: скриншот из Facebook

Среди жертв атаки также были супруги Людмила и Богдан Чернецкие. 28-летняя Людмила была известной в Одессе чемпионкой по бодибилдингу. Ракета попала именно в их квартиру на четвертом этаже. Незадолго до трагедии пара поженилась и ждала ребенка.

Погибшие супруги. Фото: скриншот из Instagram

Кто ответственный

Следствие установило, что к атаке причастен командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По версии правоохранителей, он получил приказы наносить удары по гражданским объектам и передал их подразделениям.

Сергей Кобылаш, который виновен в трагедии. Фото: Главком

Последствия попадания в ЖК. Фото: Новости.LIVE

Вид на "Тирас" из уничтоженного авто. Фото: Новости.LIVE

Восстановление дома

Поврежденный дом восстанавливали больше года — ракета пробила его насквозь и разрушила часть несущих конструкций. Ремонт завершили в сентябре 2023 года. Обстрел ЖК "Тирас" стал одним из первых задокументированных военных преступлений РФ в Одессе. Собранные материалы передали для дальнейшего рассмотрения международными инстанциями.

Восстановление дома. Фото: Новости.LIVE

Строители выполняют работы. Фото: Новости.LIVE

Восстановление ЖК. Фото: Новости.LIVE

