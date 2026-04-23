Україна
Главная Одесса Трагическая дата для Одессы: годовщина попадания в ЖК "Тирас"

Трагическая дата для Одессы: годовщина попадания в ЖК "Тирас"

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 10:51
Трагическая дата для Одессы: годовщина попадания в ЖК "Тирас"
Последствия удара по ЖК "Тирас". Фото: ГСЧС Одесской области

Атака на ЖК "Тирас" 23 апреля 2022 года, стала первым ракетным попаданием в жилой дом в Одессе. Удар нанесли накануне Пасхи, погибли восемь мирных жителей. Среди них — младенец. Эту трагедию город помнит до сих пор.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как это было.

Детали атаки

Трагедия произошла 23 апреля 2022 года в 14:30. Российский стратегический бомбардировщик взлетел с аэродрома "Энгельс" и выпустил три крылатые ракеты Х-101 из акватории Каспийского моря. Две из них достигли города: одна попала в территорию Новогородского кладбища, а другая прошила насквозь 16-этажный дом ЖК "Тирас".

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Разбитые могилы. Фото: Одесский городской совет
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Разрушения на кладбище. Фото: Одесский городской совет

В результате попадания погибло восемь человек, среди которых был трехмесячный ребенок. Еще 12 жителей получили ранения различной степени тяжести. Взрыв полностью уничтожил 30 квартир, а еще более 60 квартир получили значительные разрушения. Спасатели непрерывно разбирали завалы до вечера следующего дня.

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Дым от пожара после попадания. Фото: Одесский городской совет
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Чрезвычайники разбирают завалы. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы трагедии

Этот удар унес жизни Валерии Глодан, ее маленькой дочери и матери. Муж Валерии, Юрий Глодан, после потери всей семьи решил уйти на фронт. Он защищал Украину в рядах "Азова" и Третьей отдельной штурмовой бригады, однако 5 ноября 2023 года стало известно о его гибели в бою. В память о погибшей семье в Одессе впоследствии переименовали одну из улиц.

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Сообщение Юрия Глодана. Фото: скриншот из Facebook

Среди жертв атаки также были супруги Людмила и Богдан Чернецкие. 28-летняя Людмила была известной в Одессе чемпионкой по бодибилдингу. Ракета попала именно в их квартиру на четвертом этаже. Незадолго до трагедии пара поженилась и ждала ребенка.

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Погибшие супруги. Фото: скриншот из Instagram

Кто ответственный

Следствие установило, что к атаке причастен командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По версии правоохранителей, он получил приказы наносить удары по гражданским объектам и передал их подразделениям.

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Сергей Кобылаш, который виновен в трагедии. Фото: Главком
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Последствия попадания в ЖК. Фото: Новости.LIVE
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Вид на "Тирас" из уничтоженного авто. Фото: Новости.LIVE

Восстановление дома

Поврежденный дом восстанавливали больше года — ракета пробила его насквозь и разрушила часть несущих конструкций. Ремонт завершили в сентябре 2023 года. Обстрел ЖК "Тирас" стал одним из первых задокументированных военных преступлений РФ в Одессе. Собранные материалы передали для дальнейшего рассмотрения международными инстанциями.

Річниця удару по ЖК "Тірас"
Восстановление дома. Фото: Новости.LIVE
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Строители выполняют работы. Фото: Новости.LIVE
Річниця удару по ЖК "Тірас"
Восстановление ЖК. Фото: Новости.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, что украинские разведчики поразили два больших десантных корабля РФ в Севастополе. Вместе с ними уничтожена и важная радиолокационная станция. В ВМС говорят, что это серьезно бьет по возможностям врага в море и ослабляет его ПВО. В то же время угроза ракетных ударов с моря никуда не исчезла.

Также Новини.LIVE писали, что ночью и утром 22 апреля, Одессу пережила массированную атаку дронов. Враг бил двумя волнами, основной целью стала портовая инфраструктура. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения. Обошлось без погибших и пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
