Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Річниця трагедії в Одесі — дрон влучив у будинок, загинуло 5 дітей

Річниця трагедії в Одесі — дрон влучив у будинок, загинуло 5 дітей

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 14:36
Удар по Добровольського в Одесі — друга річниця трагедії
Розбір завалів після атаки. Фото: Новини.LIVE

Рівно два роки тому, 2 березня РФ атакувала дроном будинок на проспекті Князя Володимира Великого( колишня Добровольського). Той страшний удар забрав життя 12 людей, серед них — п’ятеро дітей. Трагедія стала однією з найболючіших для міста за весь час повномасштабної війни.

Новини.LIVE побували на місці удару та вирішили пригадати,  як це було.

Реклама
Читайте також:

Ніч, що забрала життя

У ніч на 2 березня 2024 року російський дрон Shahed влучив у житлову багатоповерхівку в Одеса, на проспекті Князя Володимира Великого (колишня Добровольського). Після вибуху обвалилася частина під’їзду з 9-го по 1-й поверхи — зруйновано 18 квартир. Загинули 12 людей. П’ятеро жертв були малолітніми, зокрема тримісячне немовля. Останніми з-під завалів дістали тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата. Ще близько 20 людей отримали поранення.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Наслідки влучання у будинок. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Добровольського в Одесі
Завали після атаки. Фото: Новини.LIVE

Кілька днів рятувальники розбирали завали, не втрачаючи надії знайти живих. Для багатьох одеситів ця трагедія стала особистою раною, яка не загоюється й досі.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Рятувальники розгрібають завали. Фото: Новини.LIVE
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Люди чекають біля будинку. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Зруйнований обстрілом пі'їзд. Фото: Новини.LIVE

Пам’ять, що не зникає

На місці удару й сьогодні лежать дитячі іграшки, квіти та портрети загиблих. Їх принесли мешканці міста як знак пам’яті та скорботи. Вже два роки там облаштовано народний меморіал — місце де можна вшанувати загиблих.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Народний меморіал, який зробили після атаки. Фото: Новини.LIVE
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Іграшки, які й досі стоять біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Фото вбитих дітей. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Відновлення зруйнованого дому

Наразі триває відновлення будинку. Згідно з тендерною документацією, яку опублікували 29 травня 2025 року, ремонтують блок-секцію №1. Проєкт передбачає демонтаж пошкоджених конструкцій, відновлення покрівлі, заміну вікон, ремонт ліфта та оновлення інженерних мереж. Також заплановано заміну електропроводки й сантехнічних систем, реконструкцію даху та благоустрій території. На відновлення виділили 14 662 328 гривень. Тендер на ремонт виграло Товариство з обмеженою відповідальністю "СПК "Флагман".

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Ремонт біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На об’єкті вже виконали першочергові протиаварійні роботи. Провели підсилення та фіксацію залізобетонних елементів, стабілізували стіну будівлі й закріпили її до плит перекриття. Завершення капітального ремонту заплановане до 31 грудня 2026 року.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Машину біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Вигляд будинку через два роки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У березні 2024 року виконком Одеської міської ради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.

Річниця трагедії в Одесі — дрон влучив у будинок, загинуло 5 дітей - фото 13
Ремонтна бригада проводить роботи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Будівельний кран. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку, 2 березня, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема приватні домоволодіння. Внаслідок влучання зруйновано будинок і виникла пожежа. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Також ми писали, що російські кораблі вже другий місяць майже не виходять у море, а носії крилатих ракет там відсутні. Водночас ворог не припиняє повітряну розвідку вздовж узбережжя Одещини. Українські військові тримають ситуацію під контролем і мають технологічну перевагу.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака загиблі руйнування постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації