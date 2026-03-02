Удар по Добровольського в Одесі — друга річниця трагедії

Розбір завалів після атаки. Фото: Новини.LIVE

Рівно два роки тому, 2 березня РФ атакувала дроном будинок на проспекті Князя Володимира Великого( колишня Добровольського). Той страшний удар забрав життя 12 людей, серед них — п’ятеро дітей. Трагедія стала однією з найболючіших для міста за весь час повномасштабної війни.

Новини.LIVE побували на місці удару та вирішили пригадати, як це було.

Ніч, що забрала життя

У ніч на 2 березня 2024 року російський дрон Shahed влучив у житлову багатоповерхівку в Одеса, на проспекті Князя Володимира Великого (колишня Добровольського). Після вибуху обвалилася частина під’їзду з 9-го по 1-й поверхи — зруйновано 18 квартир. Загинули 12 людей. П’ятеро жертв були малолітніми, зокрема тримісячне немовля. Останніми з-під завалів дістали тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата. Ще близько 20 людей отримали поранення.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання у будинок. Фото: Новини.LIVE

Завали після атаки. Фото: Новини.LIVE

Кілька днів рятувальники розбирали завали, не втрачаючи надії знайти живих. Для багатьох одеситів ця трагедія стала особистою раною, яка не загоюється й досі.

Рятувальники розгрібають завали. Фото: Новини.LIVE

Люди чекають біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований обстрілом пі'їзд. Фото: Новини.LIVE

Пам’ять, що не зникає

На місці удару й сьогодні лежать дитячі іграшки, квіти та портрети загиблих. Їх принесли мешканці міста як знак пам’яті та скорботи. Вже два роки там облаштовано народний меморіал — місце де можна вшанувати загиблих.

Народний меморіал, який зробили після атаки. Фото: Новини.LIVE

Іграшки, які й досі стоять біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Фото вбитих дітей. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Відновлення зруйнованого дому

Наразі триває відновлення будинку. Згідно з тендерною документацією, яку опублікували 29 травня 2025 року, ремонтують блок-секцію №1. Проєкт передбачає демонтаж пошкоджених конструкцій, відновлення покрівлі, заміну вікон, ремонт ліфта та оновлення інженерних мереж. Також заплановано заміну електропроводки й сантехнічних систем, реконструкцію даху та благоустрій території. На відновлення виділили 14 662 328 гривень. Тендер на ремонт виграло Товариство з обмеженою відповідальністю "СПК "Флагман".

Ремонт біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На об’єкті вже виконали першочергові протиаварійні роботи. Провели підсилення та фіксацію залізобетонних елементів, стабілізували стіну будівлі й закріпили її до плит перекриття. Завершення капітального ремонту заплановане до 31 грудня 2026 року.

Машину біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вигляд будинку через два роки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У березні 2024 року виконком Одеської міської ради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.

Ремонтна бригада проводить роботи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Будівельний кран. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

