Удар по Добровольскому в Одессе - вторая годовщина трагедии

Дрон убил 12 людей, 5 из них дети — годовщина трагедии в Одессе
Два года назад, 2 марта, 2024 года РФ атаковала дроном-камикадзе дом на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). Тогда погибли 12 человек, среди них — пятеро детей. Трагедия стала одной из самых болезненных для города за все время полномасштабной войны.
Новини.LIVE побывали на месте удара и решили вспомнить, как это было.
Ночь, унесшая жизни
В ночь на 2 марта 2024 года российский дрон Shahed попал в жилую многоэтажку в Одессе, на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). После взрыва обвалилась часть подъезда с 9-го по 1-й этажи — разрушено 18 квартир. Погибли 12 человек. Пятеро жертв были малолетними, в том числе трехмесячный младенец. Последними из-под завалов достали тела 8-летней девочки и ее 10-летнего брата. Еще около 20 человек получили ранения.
Несколько дней спасатели разбирали завалы, не теряя надежды найти живых. Для многих одесситов эта трагедия стала личной раной, которая не заживает до сих пор.
Память, которая не исчезает
На месте удара и сегодня лежат детские игрушки, цветы и портреты погибших. Их принесли жители города как знак памяти и скорби. Уже два года там обустроен народный мемориал — место где можно почтить погибших.
Восстановление разрушенного дома
Сейчас продолжается восстановление дома. Согласно тендерной документации, которую опубликовали 29 мая 2025 года, ремонтируют блок-секцию №1. Проект предусматривает демонтаж поврежденных конструкций, восстановление кровли, замену окон, ремонт лифта и обновление инженерных сетей. Также запланирована замена электропроводки и сантехнических систем, реконструкция крыши и благоустройство территории. На восстановление выделили 14 662 328 гривен. Тендер на ремонт выиграло Общество с ограниченной ответственностью "СПК "Флагман".
На объекте уже выполнили первоочередные противоаварийные работы. Провели усиление и фиксацию железобетонных элементов, стабилизировали стену здания и закрепили ее к плитам перекрытия. Завершение капитального ремонта запланировано до 31 декабря 2026 года.
В марте 2024 года исполком Одесского городского совета принял решение о демонтаже 18 квартир, признанных непригодными для проживания.
