Україна
Дрон убил 12 людей, 5 из них дети — годовщина трагедии в Одессе

Дрон убил 12 людей, 5 из них дети — годовщина трагедии в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 14:36
Удар по Добровольскому в Одессе - вторая годовщина трагедии
Разбор завалов после атаки. Фото: Новини.LIVE

Два года назад, 2 марта, 2024 года РФ атаковала дроном-камикадзе дом на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). Тогда погибли 12 человек, среди них — пятеро детей. Трагедия стала одной из самых болезненных для города за все время полномасштабной войны.

Новини.LIVE побывали на месте удара и решили вспомнить, как это было.

Читайте также:

Ночь, унесшая жизни

В ночь на 2 марта 2024 года российский дрон Shahed попал в жилую многоэтажку в Одессе, на проспекте Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского). После взрыва обвалилась часть подъезда с 9-го по 1-й этажи — разрушено 18 квартир. Погибли 12 человек. Пятеро жертв были малолетними, в том числе трехмесячный младенец. Последними из-под завалов достали тела 8-летней девочки и ее 10-летнего брата. Еще около 20 человек получили ранения.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Последствия попадания в дом. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Добровольського в Одесі
Завалы после атаки. Фото: Новини.LIVE

Несколько дней спасатели разбирали завалы, не теряя надежды найти живых. Для многих одесситов эта трагедия стала личной раной, которая не заживает до сих пор.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Спасатели разгребают завалы. Фото: Новини.LIVE
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Люди ждут возле дома. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Разрушенный обстрелом подъезд. Фото: Новини.LIVE

Память, которая не исчезает

На месте удара и сегодня лежат детские игрушки, цветы и портреты погибших. Их принесли жители города как знак памяти и скорби. Уже два года там обустроен народный мемориал — место где можно почтить погибших.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Народный мемориал, который сделали после атаки. Фото: Новини.LIVE
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Игрушки, которые до сих пор стоят возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Фото убитых детей. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Восстановление разрушенного дома

Сейчас продолжается восстановление дома. Согласно тендерной документации, которую опубликовали 29 мая 2025 года, ремонтируют блок-секцию №1. Проект предусматривает демонтаж поврежденных конструкций, восстановление кровли, замену окон, ремонт лифта и обновление инженерных сетей. Также запланирована замена электропроводки и сантехнических систем, реконструкция крыши и благоустройство территории. На восстановление выделили 14 662 328 гривен. Тендер на ремонт выиграло Общество с ограниченной ответственностью "СПК "Флагман".

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Ремонт возле дома/ Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На объекте уже выполнили первоочередные противоаварийные работы. Провели усиление и фиксацию железобетонных элементов, стабилизировали стену здания и закрепили ее к плитам перекрытия. Завершение капитального ремонта запланировано до 31 декабря 2026 года.

Річниця удару по Добровольського в Одесі
Машину возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Друга річниця удару шахеда по будинку в Одесі
Вид дома через два года. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В марте 2024 года исполком Одесского городского совета принял решение о демонтаже 18 квартир, признанных непригодными для проживания.

Річниця трагедії в Одесі — дрон влучив у будинок, загинуло 5 дітей - фото 13
Ремонтная бригада проводит работы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Згадка про удар по проспекту Добровольського в Одесі
Строительный кран. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что утром, 2 марта, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения. В результате попадания разрушен дом и возник пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Также мы писали, что российские корабли уже второй месяц почти не выходят в море, а носители крылатых ракет там отсутствуют. В то же время враг не прекращает воздушную разведку вдоль побережья Одесской области. Украинские военные держат ситуацию под контролем и имеют технологическое преимущество.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
