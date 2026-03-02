Удар дронов по Одессе: повреждены дома: повреждены дома

Коммунальщики возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Утром, 2 марта, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения. В результате попадания разрушен дом и возник пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с очевидцами.

Удар по Одессе

2 марта в результате удара беспилотника по гражданской инфраструктуре Одессы зафиксированы повреждения на территории двух домохозяйств. Есть разрушения конструкций, повреждены фасады, крыша и остекление. На одном из объектов вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. На месте работают все соответствующие службы — продолжается фиксация последствий и ликвидация повреждений.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Воронка на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Внезапная атака

Жители поврежденных домов рассказывают, что удар был внезапным. Люди спаслись благодаря быстрой реакции. Сейчас они ждут помощи с восстановлением жилья. Наталья Якивина, жительница поврежденного дома, рассказывает, что после взрыва в комнате образовалась дыра, вырвало кровлю, повредило газовую трубу, но свет остался. В доме в тот момент находился родственник, который очень испугался, однако не пострадал.

"Разорвало угол, в комнате дыра, сорвало крышу и повредило трубы. Самое главное — все живы. Дом крепкий, его можно восстановить, но теперь надо все латать и ремонтировать", — говорит женщина.

Наталья Яковлевна о попадании. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Едва успел спрятаться

Ярослав, еще один житель, вспоминает, что перед взрывом успел спуститься в подвальное помещение. Он убежден, что это спасло ему жизнь. После удара вместе с соседями мужчина помогал тушить возгорание.

"Первые минуты был сильный страх и тремор. Потом начали тушить вспыхнувший пожар. Сейчас главное — дождаться помощи, чтобы застеклить окна и привести дом в порядок", — говорит Ярослав.

Ярослав о взрывах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дверь, которую погнуло после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дрон над домом

Татьяна Сергеевна говорит, что беспилотник пролетел прямо перед ее окном. Взрывной волной выбило окна, двери и повредило забор. В момент удара она была дома одна.

"Он гудел очень сильно, я не поняла, что так близко. Потом резко бахнуло — и все полетело. Окна, двери, забор, все валяется на полу. Главное, что я жива", — рассказала женщина.

Татьяна Сергеевна о пролете дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина устраняет последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 08:49. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении города. Первые взрывы прозвучали около 09:00 утра. Отбой прозвучал уже около 10:12.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что российские корабли уже второй месяц почти не выходят в море, а носители крылатых ракет там отсутствуют. В то же время враг не прекращает воздушную разведку вдоль побережья Одесской области. Украинские военные держат ситуацию под контролем и имеют технологическое преимущество.

Также мы писали, что в ночь на 1 марта Одессу атаковали российские беспилотники. В городе неоднократно раздавались взрывы, а воздушная тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти до утра. Сейчас известно, что разрушений нет.