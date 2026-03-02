Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на Одессу — первые фото попадания по жилым домам

Атака на Одессу — первые фото попадания по жилым домам

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:41
Удар дронов по Одессе: повреждены дома: повреждены дома
Коммунальщики возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Утром, 2 марта, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения. В результате попадания разрушен дом и возник пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с очевидцами.

Реклама
Читайте также:

Удар по Одессе

2 марта в результате удара беспилотника по гражданской инфраструктуре Одессы зафиксированы повреждения на территории двух домохозяйств. Есть разрушения конструкций, повреждены фасады, крыша и остекление. На одном из объектов вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали. На месте работают все соответствующие службы — продолжается фиксация последствий и ликвидация повреждений.

Росія обстріляла Одесі 2 березня
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Ранковий удар по Одесі
Воронка на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Внезапная атака

Жители поврежденных домов рассказывают, что удар был внезапным. Люди спаслись благодаря быстрой реакции. Сейчас они ждут помощи с восстановлением жилья. Наталья Якивина, жительница поврежденного дома, рассказывает, что после взрыва в комнате образовалась дыра, вырвало кровлю, повредило газовую трубу, но свет остался. В доме в тот момент находился родственник, который очень испугался, однако не пострадал.

"Разорвало угол, в комнате дыра, сорвало крышу и повредило трубы. Самое главное — все живы. Дом крепкий, его можно восстановить, но теперь надо все латать и ремонтировать", — говорит женщина.

Ранковий удар по Одесі
Наталья Яковлевна о попадании. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зарнку РФ атакувала Одесу
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
2 березня дрон РФ влучив по Одесі
Дыра в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Едва успел спрятаться

Ярослав, еще один житель, вспоминает, что перед взрывом успел спуститься в подвальное помещение. Он убежден, что это спасло ему жизнь. После удара вместе с соседями мужчина помогал тушить возгорание.

"Первые минуты был сильный страх и тремор. Потом начали тушить вспыхнувший пожар. Сейчас главное — дождаться помощи, чтобы застеклить окна и привести дом в порядок", — говорит Ярослав.

Зарнку РФ атакувала Одесу
Ярослав о взрывах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Росія обстріляла Одесі 2 березня
Дверь, которую погнуло после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Ранковий удар по Одесі
Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дрон над домом

Татьяна Сергеевна говорит, что беспилотник пролетел прямо перед ее окном. Взрывной волной выбило окна, двери и повредило забор. В момент удара она была дома одна.

"Он гудел очень сильно, я не поняла, что так близко. Потом резко бахнуло — и все полетело. Окна, двери, забор, все валяется на полу. Главное, что я жива", — рассказала женщина.

2 березня дрон РФ влучив по Одесі
Татьяна Сергеевна о пролете дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зарнку РФ атакувала Одесу
Мужчина устраняет последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
2 березня дрон РФ влучив по Одесі
Разрушения после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 08:49. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении города. Первые взрывы прозвучали около 09:00 утра. Отбой прозвучал уже около 10:12.

Росія обстріляла Одесі 2 березня
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Ранковий удар по Одесі
Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
2 березня дрон РФ влучив по Одесі
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что российские корабли уже второй месяц почти не выходят в море, а носители крылатых ракет там отсутствуют. В то же время враг не прекращает воздушную разведку вдоль побережья Одесской области. Украинские военные держат ситуацию под контролем и имеют технологическое преимущество.

Также мы писали, что в ночь на 1 марта Одессу атаковали российские беспилотники. В городе неоднократно раздавались взрывы, а воздушная тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти до утра. Сейчас известно, что разрушений нет.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака разрушения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации