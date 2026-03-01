Взрывы в Одессе 1 марта из-за дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, утром 1 марта. Россияне пытаются атаковать город группами дронов.

Об этом сообщает "Суспільне Новини" и пишет канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одессе утром 1 марта

"В Одессе прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:00.

Перед этим военные предупредили, что из акватории Черного моря в направлении Одессы и Черноморска летит группа ударных беспилотных летательных аппаратов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что минувшим утром, 28 февраля, россияне атаковали дронами Днепр. В городе в результате обстрела произошел пожар.

Также мы писали, что в ночь на 27 февраля оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под удар попали гражданские объекты, портовая инфраструктура, а также были пострадавшие.