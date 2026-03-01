Вибухи в Одесі 1 березня через дрони

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, зранку 1 березня. Росіяни намагаються атакувати місто групами дронів.
Про це повідомляє "Суспільне Новини" і пише канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі зранку 1 березня
"В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:00.
Перед цим військові попередили, що з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська летить група ударних безпілотних літальних апаратів.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулого ранку, 28 лютого, росіяни атакували дронами Дніпро. У місті внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Також ми писали, що в ніч проти 27 лютого окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили цивільні об'єкти, портова інфраструктура, а також були постраждалі.
