Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 05:04
Вибухи в Одесі 1 березня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, зранку 1 березня. Росіяни намагаються атакувати місто групами дронів.

Про це повідомляє "Суспільне Новини" і пише канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі зранку 1 березня

"В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:00.

Перед цим військові попередили, що з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська летить група ударних безпілотних літальних апаратів.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Одесі пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що минулого ранку, 28 лютого, росіяни атакували дронами Дніпро. У місті внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 27 лютого окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили цивільні об'єкти, портова інфраструктура, а також були постраждалі.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації