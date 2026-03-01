Вибухи в Одесі 1 березня через дрони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, зранку 1 березня. Росіяни намагаються атакувати місто групами дронів.

Про це повідомляє "Суспільне Новини" і пише канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Одесі зранку 1 березня

"В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:00.

Перед цим військові попередили, що з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська летить група ударних безпілотних літальних апаратів.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що минулого ранку, 28 лютого, росіяни атакували дронами Дніпро. У місті внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 27 лютого окупанти атакували дронами Одеську область. Під удар потрапили цивільні об'єкти, портова інфраструктура, а також були постраждалі.