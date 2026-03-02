Видео
Україна
Видео

Разведка в море со стороны РФ усилилась — угроза Одесчине

Разведка в море со стороны РФ усилилась — угроза Одесчине

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 09:59
Ситуация в Черном море: кораблей РФ нет, дроны фиксируют
Российский разведчик. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Черном море сохраняется относительно стабильная обстановка. Российские корабли уже второй месяц практически не выходят в море, и носителей крылатых ракет там нет. Однако противник продолжает проводить воздушную разведку вдоль побережья Одесской области. Украинские военные контролируют ситуацию и обладают технологическим превосходством.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Угроза кораблей

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские корабли фактически не появляются в Черном море. По его словам, в феврале враг выходил в море только один раз. За прошедшие сутки выходов также не зафиксировали, а носителей крылатых ракет РФ в море не удерживает.

"Традиционно отсутствуют российские корабли, выходов в море фактически нет, и носители крылатых ракет враг там не держит", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Разведка в море

В акватории Черного моря утром, 2 марта, зафиксировали вражеский разведывательный БПЛА, который двигался в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Представитель ВМС отметил, что такая активность для врага типична. Российские дроны регулярно залетают с морского направления на побережье для сбора данных.

"Они периодически появляются в северной части Черного моря и ведут разведку, даже несмотря на то, что эти борта часто сбивают", — пояснил он.

По словам Плетенчука, россияне теряют разведывательные дроны, которые стоят недешево. Однако тактика воздушной разведки остается для них актуальной. Враг пытается получить хотя бы минимальную информацию о ситуации на побережье.

"Они теряют эти борта, но, тем не менее, эта тактика у них имеет место и в дальнейшем", — отметил спикер.

Преимущество Украины

Комментируя ситуационную осведомленность на море, Плетенчук подчеркнул, что Украина пошла значительно дальше России. По его словам, современные украинские системы позволяют видеть полную картину в воздухе, на воде и на суше. Именно это позволяет эффективно планировать действия и координировать подразделения.

"Мы серьезно забежали вперед, и россиянам в этом смысле до нас еще далековато — речь идет о годах", — подчеркнул он.

Напомним, мы сообщали, российские сторожевые корабли в Крыму все чаще становятся лишь неподвижными мишенями. Пока оккупанты пытаются построить новые баррикады в море, их ценные корветы годами не выходят из бухт. Ситуация в акватории Крыма меняется не в пользу агрессора, несмотря на все попытки усилить оборону.

Также мы писали, что после завершения войны вопрос безопасности Черного моря будет оставаться критически важным для Украины. Однако присутствие РФ в акватории будет нести угрозу даже после завершения боевых действий. Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и конкретные механизмы безопасности.

Одесса разведка ВМС Одесская область Новости Одессы море Дмитрий Плетенчук
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
