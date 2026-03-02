Відео
Окупанти посилюють розвідку в морі — загроза для Одещини

Окупанти посилюють розвідку в морі — загроза для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 09:59
Ситуація в Чорному морі: кораблів РФ немає, дрони фіксують
Російський розвідник. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Чорному морі зберігається відносно спокійна ситуація. Російські кораблі вже другий місяць майже не виходять у море, а носії крилатих ракет там відсутні. Водночас ворог не припиняє повітряну розвідку вздовж узбережжя Одещини. Українські військові тримають ситуацію під контролем і мають технологічну перевагу.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Загроза кораблів

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що російські кораблі фактично не з’являються в Чорному морі. За його словами, у лютому ворог виходив у море лише один раз. Минулої доби виходів також не зафіксували, а носіїв крилатих ракет РФ у морі не утримує.

"Традиційно відсутні російські кораблі, виходів у море фактично немає, і носії крилатих ракет ворог там не тримає", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Розвідка в морі

В акваторії Чорного моря зранку, 2 березня, зафіксували ворожий розвідувальний БПЛА, який рухався у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. Речник ВМС наголосив, що така активність для ворога типова. Російські дрони регулярно залітають з морського напрямку на узбережжя для збору даних.

"Вони періодично з’являються в північній частині Чорного моря і ведуть розвідку, навіть попри те, що ці борти часто збивають", — пояснив він.

За словами Плетенчука, росіяни втрачають розвідувальні дрони, які коштують недешево. Проте тактика повітряної розвідки залишається для них актуальною. Ворог намагається отримати хоча б мінімальну інформацію про ситуацію на узбережжі.

"Вони втрачають ці борти, але, тим не менше, ця тактика у них має місце і надалі", — зазначив речник.

Перевага України

Коментуючи ситуаційну обізнаність на морі, Плетенчук підкреслив, що Україна пішла значно далі за Росію. За його словами, сучасні українські системи дозволяють бачити повну картину в повітрі, на воді та на суходолі. Саме це дає змогу ефективно планувати дії та координувати підрозділи.

"Ми серйозно забігли наперед, і росіянам у цьому сенсі до нас ще далеченько — мова йде про роки", — наголосив він.

Нагадаємо, ми повідомляли, російські сторожові кораблі в Криму все частіше стають лише нерухомими мішенями. Поки окупанти намагаються збудувати нові барикади в морі, їхні коштовні корвети роками не виходять із бухт. Ситуація в акваторії Криму змінюється не на користь агресора, попри всі намагання посилити оборону.

Також ми писали, що після завершення війни питання безпеки Чорного моря залишатиметься критично важливим для України. Однак присутність РФ в акваторії буде нести загрозу навіть після завершення бойових дій. Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів і конкретні безпекові механізми.

Одеса розвідка ВМС Одеська область Новини Одеси море Дмитро Плетенчук
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
