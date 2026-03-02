Удар дронів по Одесі: пошкоджені будинки

Ранковий удар по Одесі — з'явилися перші фото наслідків
Зранку, 2 березня, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема приватні домоволодіння. Внаслідок влучання зруйновано будинок і виникла пожежа. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з очевидцями.
Удар по Одесі
2 березня в результаті удару безпілотника по цивільній інфраструктурі Одеси зафіксовано пошкодження на території двох домогосподарств. Є руйнування конструкцій, пошкоджено фасади, дах і скління. На одному з об’єктів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. На місці працюють усі відповідні служби — триває фіксація наслідків і ліквідація пошкоджень.
Раптова атака
Мешканці пошкоджених будинків розповідають, що удар був раптовим. Люди врятувалися завдяки швидкій реакції. Нині вони чекають допомоги з відновленням житла. Наталя Яківина, мешканка пошкодженого будинку, розповідає, що після вибуху у кімнаті утворилася діра, вирвало покрівлю, пошкодило газову трубу, але світло залишилося. У будинку в той момент перебував родич, який дуже злякався, проте не постраждав.
"Розірвало вугол, у кімнаті діра, зірвало дах і пошкодило труби. Найголовніше — всі живі. Будинок міцний, його можна відновити, але тепер треба все латати й ремонтувати", — каже жінка.
Ледь встиг сховатися
Ярослав, ще один мешканець, згадує, що перед вибухом встиг спуститися в підвальне приміщення. Він переконаний, що це врятувало йому життя. Після удару разом із сусідами чоловік допомагав гасити займання.
"Перші хвилини був сильний страх і тремор. Потім почали гасити пожежу, що спалахнула. Зараз головне — дочекатися допомоги, щоб засклити вікна і привести будинок до ладу", — говорить Ярослав.
Дрон над будинком
Тетяна Сергіївна каже, що безпілотник пролетів просто перед її вікном. Вибуховою хвилею вибило вікна, двері та пошкодило паркан. У момент удару вона була вдома одна.
"Він гудів дуже сильно, я не зрозуміла, що так близько. Потім різко бахнуло — і все полетіло. Вікна, двері, паркан, усе валяється на підлозі. Головне, що я жива", — розповіла жінка.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 08:49. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку міста. Перші вибухи пролунали близько 09:00 ранку. Відбій пролунав вже біля 10:12.
Нагадаємо, ми повідомляли, що російські кораблі вже другий місяць майже не виходять у море, а носії крилатих ракет там відсутні. Водночас ворог не припиняє повітряну розвідку вздовж узбережжя Одещини. Українські військові тримають ситуацію під контролем і мають технологічну перевагу.
Також ми писали, що у ніч на 1 березня Одесу атакували російські безпілотники. В місті неодноразово лунали вибухи, а повітряна тривога оголошувалася декілька разів і тривала майже до ранку. Наразі відомо, що руйнувань немає.
