Удар дронів по Одесі: пошкоджені будинки

Комунальники біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зранку, 2 березня, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема приватні домоволодіння. Внаслідок влучання зруйновано будинок і виникла пожежа. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з очевидцями.

Удар по Одесі

2 березня в результаті удару безпілотника по цивільній інфраструктурі Одеси зафіксовано пошкодження на території двох домогосподарств. Є руйнування конструкцій, пошкоджено фасади, дах і скління. На одному з об’єктів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. На місці працюють усі відповідні служби — триває фіксація наслідків і ліквідація пошкоджень.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вирва на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Раптова атака

Мешканці пошкоджених будинків розповідають, що удар був раптовим. Люди врятувалися завдяки швидкій реакції. Нині вони чекають допомоги з відновленням житла. Наталя Яківина, мешканка пошкодженого будинку, розповідає, що після вибуху у кімнаті утворилася діра, вирвало покрівлю, пошкодило газову трубу, але світло залишилося. У будинку в той момент перебував родич, який дуже злякався, проте не постраждав.

"Розірвало вугол, у кімнаті діра, зірвало дах і пошкодило труби. Найголовніше — всі живі. Будинок міцний, його можна відновити, але тепер треба все латати й ремонтувати", — каже жінка.

Наталя Яківна про влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ледь встиг сховатися

Ярослав, ще один мешканець, згадує, що перед вибухом встиг спуститися в підвальне приміщення. Він переконаний, що це врятувало йому життя. Після удару разом із сусідами чоловік допомагав гасити займання.

"Перші хвилини був сильний страх і тремор. Потім почали гасити пожежу, що спалахнула. Зараз головне — дочекатися допомоги, щоб засклити вікна і привести будинок до ладу", — говорить Ярослав.

Ярослав про вибухи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Двері, які погнуло після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дрон над будинком

Тетяна Сергіївна каже, що безпілотник пролетів просто перед її вікном. Вибуховою хвилею вибило вікна, двері та пошкодило паркан. У момент удару вона була вдома одна.

"Він гудів дуже сильно, я не зрозуміла, що так близько. Потім різко бахнуло — і все полетіло. Вікна, двері, паркан, усе валяється на підлозі. Головне, що я жива", — розповіла жінка.

Тетяна Сергіївна про проліт дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік усуває наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руйнації після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 08:49. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку міста. Перші вибухи пролунали близько 09:00 ранку. Відбій пролунав вже біля 10:12.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські кораблі вже другий місяць майже не виходять у море, а носії крилатих ракет там відсутні. Водночас ворог не припиняє повітряну розвідку вздовж узбережжя Одещини. Українські військові тримають ситуацію під контролем і мають технологічну перевагу.

Також ми писали, що у ніч на 1 березня Одесу атакували російські безпілотники. В місті неодноразово лунали вибухи, а повітряна тривога оголошувалася декілька разів і тривала майже до ранку. Наразі відомо, що руйнувань немає.