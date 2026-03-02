Відео
Україна
Новини
Головна Одеса В Одесі лунають потужні вибухи — шо відомо

В Одесі лунають потужні вибухи — шо відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 09:05
В Одесі пролунали вибухи
Термінова новина

В Одесі зараз, 2 березня, лунають потужні вибухи. Росіяни атакують місто ударними БпЛА. Інформації про наслідки немає.   

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Читайте також:

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
