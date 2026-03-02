В Одессе прогремели взрывы

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе сейчас, 2 марта, раздаются мощные взрывы. Россияне атакуют город ударными БпЛА. Есть попадание в дом.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение об угрозе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 2 марта, в Одессе раздалась серия взрывов. Враг атакует город дронами из акватории Черного моря. Об этом сообщили воздушные силы. По информации главы Одесской городской военной администрации, в результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировали попадание в жилой дом. По предварительной информации, данных о пострадавших пока нет. Воздушная тревога продолжается, жителей просят оставаться в укрытиях и находиться в безопасных местах до отбоя.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 2 марта РФ запустила по Украине 94 ударных БПЛА различных типов, среди них около 70 "Шахедов". по предварительным подсчетам, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 84 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Также мы писали, что в воскресенье, 1 марта, оккупанты нанесли удар по одному из районов Херсона. В результате вражеской атаки четыре человека погибли. Жизнь двух из них оборвалась у подъезда.