Атака дронів на Одесу в ніч на 1 березня: що відомо

Дрони в нічному небі. Фото: кадр з відео

У ніч на 1 березня Одесу атакували російські безпілотники. В місті неодноразово лунали вибухи, а повітряна тривога оголошувалася декілька разів і тривала майже до ранку. Наразі відомо, що руйнувань немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Вибухи в Одесі

Повітряну тривогу в Одесі оголосили ввечері 28 лютого після повідомлень Повітряних сил про рух груп ударних БпЛА з боку тимчасово окупованого Криму. Моніторингові канали фіксували напрямок дронів через Чорне море у бік Одеської області.

Ближче до ночі в місті пролунали перші вибухи — працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили повідомляли про рух кількох груп "шахедів" у напрямку півдня та південного заходу області.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот з Telegram

Під ранок тривога пролунала повторно. Знову повідомлялося про нові групи безпілотників, що заходили з моря. Одесити чули вибухи як уночі, так і вже перед світанком. Після завершення атаки в місті оголосили відбій повітряної тривоги.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на ранок наслідків не зафіксовано.

"З ночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Щойно пролунав відбій повітряної тривоги. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила. Бережіть себе та своїх близьких. Тихої та спокійної всім неділі", — написав Лисак.

Нагадаємо, вранці 1 березня росіяни вкотре атакували Харків. По одному з гуртожитків міста у Шевченківському районі вдарили безпілотником. Через обстріл на місці удару виникла пожежа. Зараз з приміщення евакуйовують людей. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Також ми писали, що росіяни під ранок суботи, 28 лютого, атакували дронами Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу у місті сталася пожежа. Попередньо ніхто не постраждав.

Крім цього, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міністерстві оборони Ізраїлю заявляли, що йдеться про "превентивну атаку", спрямовану на запобігання подальшим загрозам. У відповідь Іран здійснив ракетний обстріл ізраїльської території, застосувавши балістичні ракети.