Україна
Видео

Главная Одесса Взрывы в Одессе — россияне ночью атаковали ударными дронами

Взрывы в Одессе — россияне ночью атаковали ударными дронами

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 09:36
Что известно об атаке дронов на Одессу в ночь на 1 марта
Дроны в ночном небе. Фото: кадр из видео

В воскресенье ночью, 1 марта, Одессу атаковали российские БпЛА. В городе неоднократно раздавались взрывы, а воздушная тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти до утра. Сейчас известно, что разрушений нет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Взрывы в Одессе

Воздушную тревогу в Одессе объявили вечером 28 февраля после сообщений Воздушных сил о движении групп ударных БпЛА со стороны временно оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы фиксировали направление дронов через Черное море в сторону Одесской области.

Ближе к ночи в городе прозвучали первые взрывы — работала противовоздушная оборона. Воздушные силы сообщали о движении нескольких групп "шахедов" в направлении юга и юго-запада области.

Нічні вибухи в Одесі — росіяни атакували ударними дронами з Криму - фото 1
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Под утро тревога прозвучала повторно. Снова сообщалось о новых группах беспилотников, заходивших с моря. Одесситы слышали взрывы как ночью, так и уже перед рассветом. После завершения атаки в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на утро последствий не зафиксировано.

"С ночи враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Только что прозвучал отбой воздушной тревоги. Сейчас информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Берегите себя и своих близких. Тихого и спокойного всем воскресенья", — написал Лысак.

Напомним, утром 1 марта россияне в очередной раз атаковали Харьков. По одному из общежитий города в Шевченковском районе ударили беспилотником. Из-за обстрела на месте удара возник пожар. Сейчас из помещения эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока не поступало.

Также мы писали, что россияне под утро субботы, 28 февраля, атаковали дронами Днепр. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар. Предварительно никто не пострадал.

Кроме этого, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В Министерстве обороны Израиля заявляли, что речь идет о "превентивной атаке", направленной на предотвращение дальнейших угроз. В ответ Иран осуществил ракетный обстрел израильской территории, применив баллистические ракеты.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
