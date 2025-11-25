Атака на Одесу 25 листопада 2024 року — річниця та наслідки

Зруйнована будівля після атаки. Фото: Новини.LIVE

Минув рік від російського ракетного удару по середмістю Одеси 25 листопада 2024 року. Тоді балістична ракета влучила у густонаселений район, залишивши по собі руйнування й десятки пошкоджених осель. Постраждали мирні мешканці, серед них була жінка у тяжкому стані.

Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили той страшний день.

Реклама

Читайте також:

Атака на Одесу

Рік тому, 25 листопада, російська армія вдарила по Одесі ракетою "Іскандер-М". У місті пролунало кілька вибухів, а уламки впали просто між будинками. Ракета зруйнувала частину цивільної інфраструктури: постраждали житлові будинки, стоматологічна клініка, аптека, магазини, салон краси, офіси, школа та університет. Жодних військових об’єктів неподалік не було.

Зруйнована будівля після атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна після удару. Фото: Новини.LIVE

Постраждали 11 осіб, більшість була у стані середньої тяжкості. Найбільше дісталося 52-річній жінці, яка отримала уламкове ураження живота та травми голови. Лікарі виконали операцію й перевели її до реанімації. Іншим постраждалим надали стаціонарну та амбулаторну допомогу.

Епіцентр наслідків після атаки. Фото: Новини.LIVE

Автівки під завалами. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджено було щонайменше 25 багатоквартирних будинків. У 71 квартирі вибиті вікна, ще 118 вікон зруйновано у під’їздах. В одному з будинків ракета знищила понад 100 м² покрівлі. У кількох будинках тимчасово відключали газ для безпеки людей.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили близько 09:32 ранку. Спочатку повітряні сили повідомляли про розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря. А вже о 09:44 ймовірно працювала ППО. Після чого повідомили про ракетну небезпеку. О 09:59 у місті пролунали потужні вибухи. Відбій оголосили о 10:37.

Будівля, яка зруйнована через удар. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували рятувальників у Сумах. Також ми писали, що вночі, 24 листопада, в Одесі пролунали вибухи.