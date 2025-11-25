Атака на Одесу 25 листопада 2024 року — річниця та наслідки

Балістикою по Одесі — річниця удару по житловому мікрорайону
Минув рік від російського ракетного удару по середмістю Одеси 25 листопада 2024 року. Тоді балістична ракета влучила у густонаселений район, залишивши по собі руйнування й десятки пошкоджених осель. Постраждали мирні мешканці, серед них була жінка у тяжкому стані.
Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили той страшний день.
Атака на Одесу
Рік тому, 25 листопада, російська армія вдарила по Одесі ракетою "Іскандер-М". У місті пролунало кілька вибухів, а уламки впали просто між будинками. Ракета зруйнувала частину цивільної інфраструктури: постраждали житлові будинки, стоматологічна клініка, аптека, магазини, салон краси, офіси, школа та університет. Жодних військових об’єктів неподалік не було.
Постраждали 11 осіб, більшість була у стані середньої тяжкості. Найбільше дісталося 52-річній жінці, яка отримала уламкове ураження живота та травми голови. Лікарі виконали операцію й перевели її до реанімації. Іншим постраждалим надали стаціонарну та амбулаторну допомогу.
Пошкоджено було щонайменше 25 багатоквартирних будинків. У 71 квартирі вибиті вікна, ще 118 вікон зруйновано у під’їздах. В одному з будинків ракета знищила понад 100 м² покрівлі. У кількох будинках тимчасово відключали газ для безпеки людей.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одесі оголосили близько 09:32 ранку. Спочатку повітряні сили повідомляли про розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря. А вже о 09:44 ймовірно працювала ППО. Після чого повідомили про ракетну небезпеку. О 09:59 у місті пролунали потужні вибухи. Відбій оголосили о 10:37.
