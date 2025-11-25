Видео
Дата публикации 25 ноября 2025 14:59
обновлено: 14:28
Атака на Одессу 25 ноября 2024 года - годовщина и последствия
Разрушенное здание после атаки. Фото: Новини.LIVE

Прошел год с момента российского ракетного удара по центру Одессы 25 ноября 2024 года. Тогда баллистическая ракета попала в густонаселенный район, оставив после себя разрушения и десятки поврежденных домов. Пострадали мирные жители, среди них была женщина в тяжелом состоянии. 

Новости.LIVE решили вспомнить, как одесситы пережили тот страшный день.

Атака на Одессу

Год назад, 25 ноября, российская армия ударила по Одессе ракетой "Искандер-М". В городе прогремело несколько взрывов, а обломки упали прямо между домами. Ракета разрушила часть гражданской инфраструктуры: пострадали жилые дома, стоматологическая клиника, аптека, магазины, салон красоты, офисы, школа и университет. Никаких военных объектов неподалеку не было.

Річниця балістичного удару по Одесі
Разрушенное здание после атаки. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичного удару по Одесі
Выбитые окна после удара. Фото: Новини.LIVE

Пострадали 11 человек, большинство было в состоянии средней тяжести. Больше всего досталось 52-летней женщине, которая получила осколочное поражение живота и травмы головы. Врачи выполнили операцию и перевели ее в реанимацию. Другим пострадавшим оказали стационарную и амбулаторную помощь.

Річниця балістичного удару по Одесі
Эпицентр последствий после атаки. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичного удару по Одесі
Машины под завалами. Фото: Новини.LIVE

Повреждены были по меньшей мере 25 многоквартирных домов. В 71 квартире выбиты окна, еще 118 окон разрушены в подъездах. В одном из домов ракета уничтожила более 100 м² кровли. В нескольких домах временно отключали газ для безопасности людей.

Річниця балістичного удару по Одесі
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичного удару по Одесі
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили около 09:32 утра. Сначала воздушные силы сообщали о разведывательном БпЛА в акватории Черного моря. А уже в 09:44 вероятнее всего работала ПВО. После чего сообщили о ракетной опасности. В 09:59 в городе прогремели мощные взрывы. Отбой объявили в 10:37.

Річниця балістичного удару по Одесі
Здание, которое разрушено из-за удара. Фото: Новини.LIVE
Річниця балістичного удару по Одесі
Поврежденное авто. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали спасателей в Сумах. Также мы писали, что ночью, 24 ноября, в Одессе раздались взрывы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
