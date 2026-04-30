Состояние пострадавших одесситов: очевидцы о ночной атаке

Дом, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесса ночью подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали жилые районы и гражданские объекты. После взрывов в больницы доставили раненых с различными травмами. Часть людей остается в тяжелом состоянии, медики работают непрерывно.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Состояние пострадавших

В одну из городских больниц Одессы доставили семерых пострадавших в результате ночной атаки. Часть людей после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, другие остались под наблюдением врачей. Медики отмечают, что у пациентов преимущественно травмы, полученные от взрывной волны и обломков. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, но стабилизированное. Врачи отмечают, что больше всего повреждений связано с осколочными ранениями. У пациентов фиксируют травмы головы, грудной клетки и брюшной полости. Части пострадавших уже оказали хирургическую помощь. Медики также работают с психологическим состоянием людей после пережитого стресса.

"На сегодня к нам обратились семь человек, трое остались на стационарном лечении, четверо нуждаются в амбулаторной помощи. Один пациент в тяжелом состоянии, стабилизирован, двое — в относительно удовлетворительном состоянии", — отметил исполняющий обязанности генерального директора городской больницы Евгений Крылов.

Исполняющий обязанности главного врача. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженное имущество. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасались как могли

Во время атаки многие одесситы прятались в коридорах и укрытиях. В некоторых квартирах взрывной волной выбило окна, начались локальные пожары. Люди быстро эвакуировались из домов, спасая детей и документы. После взрывов часть жильцов вернулась, чтобы оценить повреждения жилья.

Дом, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенная комната. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Очевидцы рассказывают, что события разворачивались очень быстро. Сначала было слышно приближение дронов, потом — серию взрывов и дым. Многие покидали дома прямо в домашней одежде, не успевая собрать вещи. Некоторые семьи временно выехали к знакомым.

"Мы услышали звук, похожий на дрон, и сразу взрыв. Окна вылетели, мы быстро спрятались в коридоре с детьми. Потом увидели дым и пожар рядом и выбежали из квартиры", — рассказал житель поврежденного дома Евгений.

Евгений о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Двигатель дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Балкон дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Ночью, 30 апреля, враг совершил несколько волн массированных атак ударными дронами по гражданской инфраструктуре Одессы. На утро известно о 20 пострадавших, всем оказывают медицинскую помощь. Повреждены жилые дома, отель, детский сад, админздания, автостоянки и транспорт.

Детская площадка после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Группа в детском саду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.