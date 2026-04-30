Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Состояние пострадавших одесситов: очевидцы о ночной атаке

Состояние пострадавших одесситов: очевидцы о ночной атаке

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 14:00
Состояние пострадавших одесситов: очевидцы о ночной атаке
Дом, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесса ночью подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали жилые районы и гражданские объекты. После взрывов в больницы доставили раненых с различными травмами. Часть людей остается в тяжелом состоянии, медики работают непрерывно.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Состояние пострадавших

В одну из городских больниц Одессы доставили семерых пострадавших в результате ночной атаки. Часть людей после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, другие остались под наблюдением врачей. Медики отмечают, что у пациентов преимущественно травмы, полученные от взрывной волны и обломков. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, но стабилизированное. Врачи отмечают, что больше всего повреждений связано с осколочными ранениями. У пациентов фиксируют травмы головы, грудной клетки и брюшной полости. Части пострадавших уже оказали хирургическую помощь. Медики также работают с психологическим состоянием людей после пережитого стресса.

"На сегодня к нам обратились семь человек, трое остались на стационарном лечении, четверо нуждаются в амбулаторной помощи. Один пациент в тяжелом состоянии, стабилизирован, двое — в относительно удовлетворительном состоянии", — отметил исполняющий обязанности генерального директора городской больницы Евгений Крылов.

Исполняющий обязанности главного врача. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Уничтоженное имущество. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасались как могли

Во время атаки многие одесситы прятались в коридорах и укрытиях. В некоторых квартирах взрывной волной выбило окна, начались локальные пожары. Люди быстро эвакуировались из домов, спасая детей и документы. После взрывов часть жильцов вернулась, чтобы оценить повреждения жилья.

Читайте также:
Дом, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Разрушенная комната. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Очевидцы рассказывают, что события разворачивались очень быстро. Сначала было слышно приближение дронов, потом — серию взрывов и дым. Многие покидали дома прямо в домашней одежде, не успевая собрать вещи. Некоторые семьи временно выехали к знакомым.

"Мы услышали звук, похожий на дрон, и сразу взрыв. Окна вылетели, мы быстро спрятались в коридоре с детьми. Потом увидели дым и пожар рядом и выбежали из квартиры", — рассказал житель поврежденного дома Евгений.

Евгений о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Двигатель дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Балкон дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Ночью, 30 апреля, враг совершил несколько волн массированных атак ударными дронами по гражданской инфраструктуре Одессы. На утро известно о 20 пострадавших, всем оказывают медицинскую помощь. Повреждены жилые дома, отель, детский сад, админздания, автостоянки и транспорт.

Детская площадка после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Группа в детском саду. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, что в ночь на 29 апреля юг Одесской области пережил массированную атаку дронов. Под удар попали больница, жилые дома и природные территории. Два человека пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели тушили пожары и ликвидировали последствия обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание отеля и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.

Одесса пострадавшие обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации