Головна Одеса РФ завдала удару по будинках в Одесі: спалахнули пожежі

Дата публікації: 1 травня 2026 02:51
Уночі в п'ятницю, 1 травня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень будинки. Сталися займання.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси вночі 1 травня

Виникла пожежа у 16-поверхівці. Також є влучання в ще одну висотку — там горять 11-й і 12-й рівні. 

На місцях обстрілу працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих і обсягу руйнувань уточнюють.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

