РФ нанесла удар по домам в Одессе: вспыхнули пожары
Уночі в п'ятницю, 1 травня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень будинки. Сталися займання.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Одеси вночі 1 травня
Виникла пожежа у 16-поверхівці. Також є влучання в ще одну висотку — там горять 11-й і 12-й рівні.
На місцях обстрілу працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих і обсягу руйнувань уточнюють.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 1 травня в Одесі пролунали вибухи. В Одеському районі тоді тривала повітряна тривога. Військові попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.
Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав про наслідки атаки дронів на Одесу в ніч проти 30 квітня. Постраждали 20 людей. Зазнали пошкоджень будинки, дитсадок, дві школи, транспортні засоби.