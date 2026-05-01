Одесса РФ нанесла удар по домам в Одессе: вспыхнули пожары

РФ нанесла удар по домам в Одессе: вспыхнули пожары

Дата публикации 1 мая 2026 02:51
Пожар в многоэтажке после обстрела ночью 1 мая 2026 года. || Фото: Сергей Лысак

Уночі в п'ятницю, 1 травня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень будинки. Сталися займання.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Одеси вночі 1 травня 2026 року
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Наслідки обстрілу Одеси вночі 1 травня

Виникла пожежа у 16-поверхівці. Також є влучання в ще одну висотку — там горять 11-й і 12-й рівні. 

На місцях обстрілу працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих і обсягу руйнувань уточнюють.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 1 травня в Одесі пролунали вибухи. В Одеському районі тоді тривала повітряна тривога. Військові попереджали про рух безпілотників у напрямку міста.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав про наслідки атаки дронів на Одесу в ніч проти 30 квітня. Постраждали 20 людей. Зазнали пошкоджень будинки, дитсадок, дві школи, транспортні засоби.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
