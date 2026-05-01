Вибухи лунають в Одесі: загроза дронів-камікадзе з моря

В Одесі, зараз, 1 травня, чутно звуки вибухів. У місті загроза застосування ударних безпілотників. Дрони летять з акваторії Чорного моря. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 1 травня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Повітряні сили писали, що дрон летить у напрямку Одещини. Моніторингові канали уточнювали, що БпЛА рухається у бік міста. Згодом стало відомо, що безпілотник облетів декілька районів. Ймовірно працювали сили ППО. Саме це могли чути одесити.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі зберігається постійна загроза з боку Росії — як з моря, так і з повітря. Попри втрати флоту РФ, небезпека атак і мінування узбережжя нікуди не зникла. Особливо це важливо напередодні літнього сезону, коли на пляжі поїдуть тисячі людей.

Також Новини.LIVE писали, що Чорне море біля Одеси залишається небезпечним через мінування. Повне очищення акваторії займе роки, а частина загроз зберігається навіть зараз. Військові поступово знешкоджують вибухівку, але процес складний і тривалий. Напередодні туристичного сезону людей закликають бути особливо обережними.