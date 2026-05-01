Взрывы раздаются в Одессе: угроза дронов-камикадзе с моря

В Одессе, сейчас, 1 мая, слышны звуки взрывов. В городе угроза применения ударных беспилотников. Дроны летят из акватории Черного моря. Информация о последствиях пока отсутствует.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 1 мая, в Одессе были слышны звуки взрывов. Воздушные силы писали, что дрон летит в направлении Одесской области. Мониторинговые каналы уточняли, что БпЛА движется в сторону города. Впоследствии стало известно, что беспилотник облетел несколько районов. Вероятно работали силы ПВО. Именно это могли слышать одесситы.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе сохраняется постоянная угроза со стороны России — как с моря, так и с воздуха. Несмотря на потери флота РФ, опасность атак и минирования побережья никуда не исчезла. Особенно это важно накануне летнего сезона, когда на пляжи поедут тысячи людей.

Также Новини.LIVE писали, что Черное море возле Одессы остается опасным из-за минирования. Полная очистка акватории займет годы, а часть угроз сохраняется даже сейчас. Военные постепенно обезвреживают взрывчатку, но процесс сложный и длительный. В преддверии туристического сезона людей призывают быть особенно осторожными.